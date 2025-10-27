PDC judicializa ley de financiamiento político

Se ratificó así el contenido del escrito presentado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio del 2025, por los apoderados de la democracia cristiana, abogados Eduardo Pérez y Jorge Darío Cristaldo Montaner.

Cristaldo sostiene que dicha ley convierte al Paraguay en un estado autocrático de derecho al ubicar a la Justicia Electoral como una dependencia policial del Poder Ejecutivo, obligándole a actuar conjuntamente con la Seprelad.

“La Ley 6501 considera y trata a los ciudadanos como presuntos delincuentes dedicados al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo; por tanto, la Ley 6501 viola el artículo 124 CP”, señala.

Convención Nacional

El PDC celebró así una convención ordinaria y otra extraordinaria el mismo día en las que fueron evaluados los resultados de la elección del 2023. La convención ordinaria analizó, entre otros, convocar y ratificar fecha para renovar autoridades y para las elecciones internas para las municipales.

En la convención extraordinaria se debatió aprobar un pronunciamiento político sobre la situación actual del partido y del país, también redactado por Cristaldo Montaner.

Igualmente, se debatió la modalidad de participación en las elecciones municipales y se actualizará el estatuto.

Pérez presidió la mesa de la convención; la vicepresidenta fue María Luisa Bello y el secretario fue Filemón Delvalle.