Eurodiputados hacen lobby por acuerdo comercial

Ayer a la tarde, el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), recibió en Mburuvicha Róga a los parlamentarios de la Unión Europea Evelyn Regner (Austria, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas); Esther Herranz García (España, Partido Popular Europeo) y Gabriel Mato (España, Partido Popular Europeo). Los eurodiputados, que concluyen hoy su visita, fueron acompañados por la embajadora de la UE Katja Afheldt (alemana).

Durante la reunión trataron diversos temas de la agenda bilateral entre la República del Paraguay y la UE, “destacando los sólidos lazos de amistad y cooperación que caracterizan el relacionamiento”.

Peña subrayó la “importancia de continuar impulsando proyectos conjuntos en áreas prioritarias como la inversión, la educación, la innovación tecnológica y la seguridad; pilares fundamentales para el fortalecimiento de la relación birregional”.

Asimismo, el mandatario y los eurodiputados hablaron sobre las expectativas e implicancias del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la UE, destacando la importancia de avanzar hacia su pronta vigencia, para beneficio mutuo.

Etapa decisiva

El acuerdo comercial entre el Mercosur y UE enfrenta una etapa decisiva tras más de 25 años de negociaciones. El entendimiento alcanzado entre las partes prevé la creación de un mercado conjunto -de 780 millones de consumidores-, abarcando comercio de bienes y servicios, inversiones, cooperación política y regulaciones ambientales, con impacto en el Producto Interno Bruto global. La ratificación tiene obstáculos, especialmente por la posición de Francia, que expone la preocupación por los efectos sobre sus agricultores.

La delegación también visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), entre otros.