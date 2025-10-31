Cartista se atornilla en Junta Municipal de San Pedro

Durante la última sesión ordinaria, seis ediles cartistas con el respaldo de un liberocartista, en Asuntos Varios y de manera sorpresiva, llevaron adelante la elección de la mesa directiva del Legislativo sampedrano y, de esta manera, aseguraron el rekutu de Ocampos, quien es además representante legal del exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien está acusado por lesión de confianza y tuvo que renunciar para evitar ser destituido en el 2023.

Los cartistas Ocampos, Mercedes Quiñónez, Damiana Agüero, Ever Vera, Juana Rodríguez y Apolonio Álvarez, para conseguir el respaldo del liberal Rosalino García, le entregaron la vicepresidencia del Legislativo.

En tanto que los concejales colorados Rodrigo Molinas, Silvio Irala, Vicente Peña y los liberales Roberto Velázquez y Lourdes Cardozo pidieron postergar la elección, pero no tuvieron éxito.

Mientras aceleraron la elección para atornillar al cartista en la presidencia, se sigue dilatando el tratamiento del cuestionado préstamo de G. 2.000 millones que el intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) solicitó y que la ciudadanía pide rechazar.