Cartista sampedrano administró jugosos recursos, pero Comuna tiene millonarias deudas

Sin embargo, ese millonario recurso no se percibe en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, pues las obras municipales son casi nulas, además la gestión de Carlos Quiñónez está plagada de supuestas irregularidades, millonarias deudas a contratistas y falta de pago a los funcionarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió G. 22.487 millones entre royalties, Fonacide, juegos de azar y otras compensaciones sociales. Quiñónez recibió en el 2023 G. 10.624 millones, en el 2024 recibió G. 7.858 millones y de enero a setiembre del 2025 unos G. 4005 millones de recursos públicos que debían ser invertidos en obras que beneficien a los sampedranos.

En tanto que, de recursos genuinos, según nuestras fuentes, se administró G. 15.629 millones. En el 2023 la municipalidad tuvo una recaudación de G. 4.888 millones, en el 2024 fue G. 5.673 millones y en lo que va de este año ya se recaudó G. 5.068 millones.

Quiñónez intentó hipotecar comuna de San Pedro del Ycuamandyyú

Acorralado por las deudas, Carlos Quiñónez inicialmente intentó hipotecar la comuna emitiendo bonos por G. 48 mil millones, pedido que fue rechazado por la Junta Municipal luego de una intensa presión ciudadana.

La excusa del intendente era destinar G. 24 mil millones para la construcción de un complejo deportivo y el resto usarlo en otras obras. Para el complejo ya se destinó G. 900 millones, pero las obras quedaron en remoción de suelo.

En tanto, que ante la falta de pago también un acreedor volvió a retirar los muebles de la Junta Municipal y varias obras están paralizadas como por ejemplo el polideportivo en el barrio San Rafael.

Quiñónez recientemente solicitó a la Junta Municipal se le apruebe un préstamo de G. 2 mil millones en banca privada para poder pagar los salarios. El pedido fue girado a comisiones y será tratado este miércoles.