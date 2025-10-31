Opositores de 15 partidos se unen para lanzar candidatos en Fernando de la Mora

La citada alianza es integrada por los partidos Revolucionario Febrerista (PRF), Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN); el flamante partido Yo Creo; el Partido Democrático Progresista (PDP), Participación Ciudadana (PPC), Cruzada Nacional; el Partido de la A, Paraguay Pyahurã, de la Juventud y el Partido Paraguay Soberano, así como el Partido Ecologista Verde, el partido de la Libertad, el partido Unámonos y los oviedistas.
Indicaron que anoche presentaron la firma del preacuerdo de creación de esta plataforma política. Se jactan de que así conforman “la alianza más grande del país”.
“Unidos por Fernando de la Mora busca ofrecer a la ciudadanía un proyecto político que prioriza la unidad, el buen gobierno y el compromiso con el desarrollo real de Fernando de la Mora”, manifestaron.
“Estamos convencidos de que la unión de las diversas fuerzas políticas en un mismo propósito abre un nuevo capítulo para Fernando de la Mora”, sentenciaron.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Feudo liberal
Dicho distrito de Central es gobernado desde hace dos periodos por el liberal Alcides Riveros, aspirante a la presidencia del PLRA.
En 2021 la ANR tuvo 5 concejalías y el PLRA tuvo 7. En cambio se presentaron por separado una alianza llamada Juntos por Fernando así como listas independientes del Unace, el movimiento Mbo’ehára, el Partido Unámonos, Hagamos, el partido de la Gente 30A y Cruzada Nacional que no consiguieron ningún curul en la municipalidad.