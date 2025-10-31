Opositores de 15 partidos se unen para lanzar candidatos en Fernando de la Mora

Un total de 15 partidos políticos opositores, excluyendo al PLRA, firmaron anoche una alianza electoral con miras a las elecciones municipales en Fernando de la Mora para el año 2026. Este bloque denominado “Unidos por Fernando de la Mora” competirá con candidatos a concejales y apoyará al candidato liberal que buscará ser intendente, según adelantaron.