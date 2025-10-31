Política
31 de octubre de 2025 - 13:22

Opositores de 15 partidos se unen para lanzar candidatos en Fernando de la Mora

Referentes opositores de Fernando de la Mora, anoche.
Referentes opositores de Fernando de la Mora, anoche. ARTURO GODOY

Un total de 15 partidos políticos opositores, excluyendo al PLRA, firmaron anoche una alianza electoral con miras a las elecciones municipales en Fernando de la Mora para el año 2026. Este bloque denominado “Unidos por Fernando de la Mora” competirá con candidatos a concejales y apoyará al candidato liberal que buscará ser intendente, según adelantaron.

Por ABC Color

La citada alianza es integrada por los partidos Revolucionario Febrerista (PRF), Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN); el flamante partido Yo Creo; el Partido Democrático Progresista (PDP), Participación Ciudadana (PPC), Cruzada Nacional; el Partido de la A, Paraguay Pyahurã, de la Juventud y el Partido Paraguay Soberano, así como el Partido Ecologista Verde, el partido de la Libertad, el partido Unámonos y los oviedistas.

Indicaron que anoche presentaron la firma del preacuerdo de creación de esta plataforma política. Se jactan de que así conforman “la alianza más grande del país”.

“Unidos por Fernando de la Mora busca ofrecer a la ciudadanía un proyecto político que prioriza la unidad, el buen gobierno y el compromiso con el desarrollo real de Fernando de la Mora”, manifestaron.

“Estamos convencidos de que la unión de las diversas fuerzas políticas en un mismo propósito abre un nuevo capítulo para Fernando de la Mora”, sentenciaron.

Feudo liberal

Dicho distrito de Central es gobernado desde hace dos periodos por el liberal Alcides Riveros, aspirante a la presidencia del PLRA.

En 2021 la ANR tuvo 5 concejalías y el PLRA tuvo 7. En cambio se presentaron por separado una alianza llamada Juntos por Fernando así como listas independientes del Unace, el movimiento Mbo’ehára, el Partido Unámonos, Hagamos, el partido de la Gente 30A y Cruzada Nacional que no consiguieron ningún curul en la municipalidad.