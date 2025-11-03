Baruja: Presume de sus compras en supermercado y le recuerdan vehículo de “Cucho”

El ministro Juan Carlos Baruja, quien recientemente fue cuestionado por el uso particular que le da al vehículo del presunto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña que fue entregado al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) por parte de la Senabico, volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de publicar una foto haciendo compras en un supermercado y cargando en su carrito productos que no son justamente los más económicos.

“Auto ajeno, plata ajena, todo sirve” le escribió un internauta en su perfil de Facebook.

“No llenes tu carrito señor, caro están todas las cosas, puede que no te alcance la plata así como nos sucede a diario también” (sic), fue otro de los comentarios en tono irónico.

Le recomendaron también al ministro Baruja optar por cortes de carnes “populares” al estilo del senador Luis Pettengill (ANR), quien recomendó que la “clase común” opte por puchero y cortes de segunda calidad.

“Te recomiendo llevar carnaza de segunda en lugar de primavera, shampoo familiar, azúcar a granel nomás, más barato, galletitas tippi para la merienda para tus criaturas señor, hendy hina”, le escribió otra persona.

“Seguro estás comprando puchero a G. 10.000 onda Pettengill”, le escribió otro.

También los internautas recordaron el “vamos a estar mejor”, que prometió Santiago Peña durante su campaña, pero que solo sirvió para su entorno.

“Uno más que ya está mejor. Ustedes que ya están mejor y pueden comprar para la semana que les importa, Juan Pueblo sobreviviendo el día a día”, fue otro de los comentarios.

“Para colmo mostrando otra vez tus compras nde badulaque con la plata del pueblo. Carruaje lo que sos”.

“Ojalá hagas una comparativa qué se puede comprar con el sueldo mínimo y tú salario del Estado si te alcanza para ir dos veces al mes al súper”, y así la publicación tuvo cerca de mil comentarios, y casi todos con el mismo tenor.