MUVH: Senabico aguarda respuesta de Baruja sobre uso de vehículo incautado

El medio Última Hora publicó una investigación sobre un vehículo Audi Q3, que fue entregado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al MUVH, cuyo titular es Juan Carlos Baruja.

Esta camioneta había sido incautada de Reinaldo “Cucho” Cabaña y según unas imágenes que capturó el medio, fue visto frente a una institución educativa y también frente a una residencia, incumpliendo así el uso que debería ser institucional.

Al respecto, Santiago Arza, vocero de la Senabico, confirmó que tienen conocimiento del caso y de momento “se libraron las notas correspondientes” para recopilar información.

Asimismo, mencionó que se encuentran “esperando el descargo del ministerio” sobre cómo se viene utilizando este automóvil.

Senabico podría solicitar devolución

Según el funcionario, si es que el acuerdo para la cesión del vehículo no se cumple, la Senabico podría solicitar la devolución, aunque nuevamente alegó que se espera una respuesta oficial por parte del Ministerio.

“Son vehículos cedidos por bajo la figura del uso provisional; es para un beneficio mutuo de las instituciones”, comentó e incluso alegó que “prácticamente no hay autos lujosos” entre los acuerdos con otras instituciones.

