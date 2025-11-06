Fijan audiencia de acusado junto con exintendente sampedrano

El contratista Óscar Cañete Delgado, el último vinculado en la causa que afronta el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR, HC) y varios ex funcionarios municipales, deberá comparecer ante el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia el martes 11 de noviembre, a las 08:00, para su audiencia preliminar.

El contratista fue el undécimo acusado por supuesta lesión de confianza por el presunto daño patrimonial que sufrió la municipalidad sampedrana de G. 2.269 millones durante la gestión 2021-2022 de Gustavo Rodríguez, quien se vio obligado a renunciar en el cargo antes de ser destituido por la Cámara de Diputados en marzo del 2023.

Lea más: Juez rechaza sobreseimiento definitivo de exintendente sampedrano y admite pruebas para juicio

El pasado 10 de octubre, la fiscala Adjunta María Soledad Machuca formuló acusación y solicitó apertura al juicio oral y público en contra de Óscar Cañete Delgado. En tanto que, el juez Rodrigo Estigarribia fijó fecha para la audiencia preliminar para el martes 11 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ex intendente sampedrano va a juicio oral

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Cañete Delgado y del ex intendente también, están acusados en esta misma causa: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera de la comuna sampedrana). También están acusados en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la UOC).

El intendente y cinco ex funcionarios ya aguardan la fecha para sentarse en el “banquillo de los acusados”, pues en mayo pasado la causa se elevó a juicio oral y público.