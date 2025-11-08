Con veda desde las 19:00 de hoy y Policía en alerta, CDE elige mañana intendente

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Un total de 237.223 esteños están habilitados a votar mañana para elegir al intendente que deberá culminar el mandato 2021-2026 ante la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo). El exjefe comunal fue separado del cargo en agosto por orden del cartismo.

Lea más: Prieto vaticina victoria de Mujica y afirma que el Partido Colorado “no tiene gente”

La Justicia Electoral alista 23 locales de votación y 795 mesas de 07:00 a 17:00. La elección se hará con papeletas tradicionales y solo se necesita presentar la cédula (no la versión digital).

El intendente que resulte electo hará el juramento y la toma de posesión del cargo el 18 de noviembre de 2025 y entregará el mando el 3 de noviembre de 2026, junto con la renovación de todos los intendentes del país. Esto, salvo que renuncie para volver a presentarse en las elecciones municipales del año entrante.

Hay cuatro candidatos a intendente: Roberto González Vaesken (ANR, Lista 1); Dani Romero (Partido Ecologista Lista 43); Dani Mujica (Yo Creo, Lista 123) y Celso “Kelembu” Miranda (Lista 300).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía Nacional activará desde hoy a las 18:00 un operativo de “alerta máxima”, que implicará el refuerzo de seguridad en la capital esteña, en la víspera de la elección de este domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dispositivo, coordinado con el Ministerio Público, prevé la presencia de cerca de 1.000 agentes policiales, con el refuerzo de efectivos provenientes de Asunción. Así lo informó el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Acosta, quien anunció controles estrictos en locales de votación y trabajos de inteligencia para evitar incidentes.

En paralelo, la Fiscalía intensifica su coordinación con las fuerzas de seguridad.

Veda y prohibiciones

La Justicia Electoral recordó las prohibiciones más importantes, entre ellas la veda de expendio de bebidas alcohólicas desde hoy a las 19:00 y mañana a lo largo de la jornada de votación.

Igualmente, se prohíbe portar armas cerca de los locales de votación; celebrar espectáculos públicos hasta las 19:00 del domingo; ingresar al cuarto oscuro con celulares; la aglomeración y las mesas de consulta de partidos políticos cerca de los locales de votación.