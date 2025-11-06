Prieto vaticina victoria de Mujica y afirma que el Partido Colorado “no tiene gente”

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, reapareció durante el cierre de campaña del candidato a intendente Dani Mujica (Yo Creo), ante una multitud en la capital del Alto Paraná.

Prieto, destituido por presuntas irregularidades, afirmó que la ciudadanía “responderá en las urnas” y que la elección del próximo 9 de noviembre marcará “un hito político en la historia del Este”.

Lea más: Designan a 12 fiscales para las elecciones municipales de Ciudad del Este

“Quisieron destruir nuestro proyecto político, pero el pueblo esteño va a dar su respuesta. Dani Mujica representa la continuidad de nuestra gestión, con más disciplina y apertura. Ciudad del Este va a estar en buenas manos”, sostuvo Prieto.

Partido Colorado “no tiene gente”

Prieto lanzó críticas al Partido Colorado y aseguró que “ni siquiera logró organizar un cierre de campaña” porque su estructura “ya no moviliza a nadie” en Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No tienen gente. Dinero tienen, pero voto no. La gente va a agarrar su plata y va a celebrar con un asadito nuestra victoria”, ironizó el exintendente Prieto. Al mismo tiempo, expresó que Mujica ganará “por más de 40 puntos de diferencia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente opositor también señaló que el cartismo busca influir en las elecciones mediante el aparato estatal y el poder económico, pero aseguró que “el pueblo despertó”.

Lea más: Así se verá el boletín de voto para la elección de intendente en Ciudad del Este

“Están todos: ministros, gobernadores, helicópteros, dinero... pero eso ya no alcanza. Ciudad del Este cambió”, expresó.

Dani Mujica promete continuidad y reivindicación

Por su parte, el candidato Dani Mujica se mostró confiado en una victoria contundente y agradeció el respaldo ciudadano.

“Esta campaña fue corta, pero intensa. Recibimos el apoyo de todos los sectores, incluso de colorados honestos. Vamos a continuar la obra iniciada por Miguel Prieto y devolver la tranquilidad a la ciudad”, afirmó.

Mujica insistió en que las elecciones del domingo serán una reivindicación política tras lo que calificó como una “intervención injusta” contra la administración de Prieto.

“No respetaron la voluntad popular. Más de 81.000 votos fueron atropellados desde Asunción, pero el pueblo esteño va a restituir su decisión”, subrayó.

Un cierre de campaña con colores patrios

El acto político reunió a miles de simpatizantes de Yo Creo y otros 12 partidos políticos, entre ellos del Partido Liberal, Cruzada Nacional, Partido Encuentro Nacional, Partido País Solidario, Patria Querida, entre otros. La bandera paraguaya flameó en este acto político como muestra de unión.