Riera y Núñez buscan apoyo de HC en disputa por ascensos

En la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales hubo un fuerte cruce de acusaciones, principalmente, entre el senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) y el ministro del Interior, Enrique Riera, por el uso del polígrafo como requisito para el ascenso de policías.

Núñez (ANR, HC), molesto por la exclusión de varios comisarios, a los gritos acusó a Riera de supuestos actos de corrupción y coimas. En cambio, Riera le espetó diciéndole que él intentó condicionar por ley el pago de deudas a su cooperativa privada para truncar ascensos de comisarios.

Al día siguiente de dicha reunión, el senador Núñez volvió a la carga con sus acusaciones y adelantó que si no ganaba la pulseada sobre el uso del polígrafo para los ascensos abandonaría el movimiento del cartismo.

Antes de la sesión del Senado, la bancada cartista se reunió, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) minimizó la pelea y dijo que no hablaron del tema. Sin embargo, Núñez dijo que tiene el apoyo de la bancada.

Esa misma mañana Riera por medios radiales dijo que él cuenta con el apoyo del presidente Santiago Peña. En ese mismo sentido tras la reunión se manifestaron varios cartistas. El senador Antonio Barrios defendió a Riera e incluso dijo que gozaba de su confianza. También el senador Derlis Maidana.

Bachi -quien tiene una ajustada mayoría- si bien dio su apoyo a Riera, dijo que Núñez posee el apoyo de la bancada. Para calmar las aguas afirmó que incluso se podrían hacer reformas en la ley de la Policía. Al inicio del periodo Núñez se pasó al cartismo con la promesa de que se incluiría su versión sobre la reforma policial. Sin embargo, se tuvo en cuenta el texto Riera con algunas modificaciones del pleno.