González Vaesken admite la derrota y bases culpan al clan ZI

El exgobernador de Alto Paraná, cuya figura fue utilizada principalmente por el cartismo y el clan Zacarías, no hizo apariciones tras saberse el resultado.

“Felicito sinceramente a toda la ciudadanía por el gran civismo demostrado el día de hoy. Al nuevo intendente electo, Sr. Dani Mujica, le deseo el mayor de los éxitos en sus funciones”, expresó González Vaesken desde sus redes.

“A nuestro equipo de trabajo, apoderados, meseros, coordinadores, técnicos y simpatizantes: las derrotas también son momentos necesarios para reflexionar y emprender cambios profundos”, aseveró.

“Gracias de corazón por el apoyo que me brindaron durante toda la campaña. Seguiré firme, ayudando a la gente y especialmente a la juventud, desde la educación y desde el lugar que me toque servir. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes”, finalizó.

Horas antes, González Vaesken acudió a votar acompañado por el gobernador de Alto Paraná, Cesar Torres (ANR, HC), y la senadora Lilian Samaniego (ANR), entre otros. De esta manera le hicieron el vacío Justo Zacarías Irún, titular de Itaipú, y Javier Zacarías Irún, senador del cartismo y repudiado exintendente de Ciudad del Este. Estos referentes del cartismo lo usaban de “Delfín” y desde hacía días lo promocionaban en la inauguración de obras de la binacional.

En rueda de prensa, tras votar, resaltó que, a diferencia de procesos anteriores, los colorados habían logrado una “unidad histórica”, lo que –según dijo– fortalecía las posibilidades de recuperar la administración municipal que habían perdido en el 2019. “Hoy hay una unidad total en el partido”, dijo antes de su derrota.

Culpan al clan Zacarías de la aplastante derrota

Tras el revés electoral, el presidente de la seccional N° 1, Juan Pereira, lanzó una dura autocrítica y señaló que la ANR perdió el rumbo por culpa de los acuerdos de cúpulas y del predominio del clan Zacarías. El dirigente pidió una renovación total dentro del Partido Colorado en el Este.

Desde sus redes, el dirigente apuntó directamente al clan Zacarías Irún, al que acusó de haberse “apoderado de la campaña con clientelismo y maniobras internas que generaron descontento ciudadano”.

“Ellos son los responsables directos de esta catástrofe electoral, por subestimar al electorado esteño y perpetuar un modelo corrupto que nos llevó a esto. Deben asumir las consecuencias, incluyendo su marginación de futuras decisiones partidarias”, afirmó