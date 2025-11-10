“Mala educación”: Ministro deja plantados a diputados y para colmo, les exige preguntas por adelantado

El ministro de Educación, Luis Ramírez -y su gabinete- había confirmado presencia esta mañana para una convocatoria hecha por la Comisión de Cuentas y Control de Diputados. Sin embargo, tras una hora de plantón a los legisladores, remitió una nota informando que finalmente no iría.

El motivo de la convocatoria era para que el ministro intente aclarar las dudas sobre los casi US$ 7 millones (G. 50.646.056.162 ) en juego y las sospechas de direccionamiento en la Licitación Pública Nacional N° 13/2025 “Servicio de impresión de materiales educativos para los niveles inicial, educación escolar básica y educación media plurianual 2025/2026”,

La convocatoria era para las 8:00, sin embargo la nota de Ramírez ingresó a las 9:00, donde el ministro no alega motivos de su ausencia y exige saber de antemano las consultas que harán los legisladores.

“Al efecto de informar adecuadamente, se peticiona la remisión de los puntos referentes a la consulta solicitada, de modo a brindar la información pertinente a la comisión", señala la nota.

El requerimiento de las consultas de antemano cuando menos llama la atención, puesto que esta invitación no es una interpelación, sumado al hecho de que si el ministro tiene claro el proceso licitatorio, debería de poder responder cualquier duda sobre el mismo.

Para esta licitación de materiales impresos escolares el MEC adjudicó a la oferta más cara, con un sobrecosto de más de US$ 1 millón (G. 7.959 millones), agregando criterios por demás sospechosos como “sostenibilidad social”, “cultura organizacional” y “responsabilidad social”, que sumados otorgaban más puntos que el ítem clave: “Precio ofertado”.

Desplante es porque no tiene respuestas, dicen

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), quien solicitó la convocatoria del ministro Luis Ramírez y su gabinete, dijo que la ausencia se debe a que no tienen cómo justificar las graves denuncias. Ayer fue mundo con toda la documentación para enfrentar al titular del MEC.

“Su desplante es al sector educativo, a los niños y creo que es porque no tiene cómo justificar este direccionamiento de esta licitación pública nacional. Trajimos todas las pruebas que indican de que existe un direccionamiento para la adjudicación y el sobrecosto para el Estado, ya que se va a pagar un millón de dólares más”, dijo Vaesken.

El legislador fue aún más al fondo, ya que además de favorecer criterios sumamente llamativos como “responsabilidad social”, encontraron que utilizaron como “documentación respaldatoria” simples recibos de dinero sin consignar el destinatario, así como facturas por “auspicios”, cuando en realidad debían ser donaciones.

Planteó que si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el MEC no está dispuestos a revertir la adjudicación, al menos que imponga el pago por el costo menor que ofertaron las otras empresas.

Vaesken también acotó que hay otras muchas cosas que responder por parte del ministro Ramírez, como es el rol que cumple su “monje negro”, Hermann Weisensee.

“Existen una persona que se llama Hermann Weisensee, que actúa como el famoso cajero, el monje negro que es quien direcciona todo este tipo de licitaciones. Nosotros escuchamos eso porque el realizó una conferencia de prensa donde dice que es asesor del ministro, pero él no tiene ni una vinculación contractual con el MEC”, reclamó el diputado.

Ante esto, incluso sugirió que podría haber una conducta penalmente relevante a ser indagada por la Fiscalía. “Eso (influir sin vínculo formal) va en contraposición a lo que dicen las leyes, eso es tráfico de influencia, es usurpación de cargos públicos, hoy la Fiscalía debería actuar sobre esta persona", apuntó finalmente.

Volverían a convocar para el próximo lunes

El presidente de la comisión de Cuentas y Control, el diputado cartista César Cerini intentó minimizar el desplante del ministro, diciendo que tal vez habrá tenido sus motivos y que tal como se solicitó en la nota, lo volverían a citar el próximo lunes 17.

“Habían confirmado que venían el día de hoy, sin embargo, hemos recibido hace minutos una nota donde informaba que pedían prórroga hasta el próximo lunes por motivos particulares que no podían asistir, y bueno. Lo que queremos es que venga y aclare un poco la situación del llamado a licitación”, dijo Cerini.

Dijo esperar que el próximo lunes venga a dar explicación, ya que personalmente cree que “uno tiene que dar la explicación para que la ciudadanía pueda saber la realidad de las cosas”.