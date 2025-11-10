Natalicio Chase llama a un “análisis profundo” en el Este y en el partido tras derrota colorada en Ciudad del Este

“Reconocemos la contundente victoria de la oposición. Esta fue una gran elección de Miguel Prieto” (sic), expresó Natalicio Chase (ANR, HC), destacando “la madurez” del Partido Colorado para reconocer los resultados electorales adversos.

Consultado sobre la falta de consenso interno y las críticas por la imposición de candidaturas, Chase aseguró que él mismo participó del proceso, pero subrayó que la responsabilidad principal recae en la dirigencia local.

“Es una decisión en la que participé, pero creo que la dirigencia de Ciudad del Este es la que tiene que rendir cuentas”, indicó.

Lea más: Lo que dice Santiago Peña tras la aplastante derrota en CDE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El senador reiteró que el caso de Ciudad del Este es una situación particular, debido a que el intendente anterior fue destituido mediante un proceso administrativo, lo que, según él, no refleja la realidad del resto de las administraciones coloradas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto llama a un análisis profundo”

Chase reconoció que, aunque los resultados estaban previstos por las encuestas, el impacto de la derrota obliga a una autocrítica seria dentro del Partido Colorado.

“Esto llama a un análisis profundo sobre todo en la dirigencia de Alto Paraná y también de los dirigentes del partido, para ver cuáles son las causas”, afirmó.

A su juicio, el Partido Colorado tiene un año para reconstruirse, de cara a los próximos comicios municipales y nacionales. “El Partido Colorado es suficientemente capaz de analizar sus defectos y corregirlos”, expresó.

“No puede haber imposiciones en las próximas elecciones”

Ante la posibilidad de que la división interna se replique en futuras elecciones, el líder cartista fue categórico: el mensaje de las urnas es claro y debe ser escuchado.

“Esperemos que la dirigencia Alto Paraná sea madura y que pueda enfrentar ese crítica que recibió en las urnas el día de ayer (por el domingo)”, dijo.

Asimismo, reiteró su confianza en la capacidad de renovación del Partido Colorado, señalando que existen suficientes líderes que pueden recuperar el apoyo del electorado colorado en los próximos años.

Sobre Zacarías Irún como presidente de la Comisión Permanente

En relación con el senador Javier Zacarías Irún, quien había dicho que su bancada le ofreció ser candidato a la presidencia de la Comisión Permanente, Chase aclaró que el resultado electoral en Ciudad del Este no afecta la gestión parlamentaria y que ello aún no está definido.

“El acto eleccionario no tiene nada que ver con la gestión en el Senado. Eso se discutirá en el ámbito parlamentario”, precisó.

También confirmó que aún no hay un candidato definido para la presidencia de la Comisión Permanente, y que el tema será abordado en la mesa directiva del Senado, ya que son varios los interesados.

Lea más: Lo que dice Santiago Peña tras la aplastante derrota en CDE

Finalmente, el senador cartista reconoció que la derrota golpeó al Partido Colorado, pero insistió en que el movimiento tiene la madurez suficiente para evaluar sus errores y fortalecerse de cara al futuro.

“Cualquier resultado adverso es una llamada de atención. El Partido Colorado es maduro y va a analizar sus defectos para corregirlos en las próximas elecciones”, concluyó.