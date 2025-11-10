Lo que dice Santiago Peña tras la aplastante derrota en CDE

El intendente electo de la capital de Alto Paraná, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), ganó por más del 60% de votos al colorado Roberto González Vaesken. El presidente Santiago Peña (ANR-HC) habló sobre ese resultado esta mañana y apuntó a las elecciones municipales del 2026, más allá de debatir sobre las causas de esta derrota en Ciudad del Este.

“Fue una jornada que ciertamente no tuvo una participación masiva como en otras oportunidades, pero hubo una participación relativamente alta, dado que era una elección corta para completar un periodo. La verdad que escuchar el voto del pueblo creo que reafirma una democracia que se va consolidando", consideró.

Señaló que ahora se debe apuntar a las municipales de 2026. “Y seguir trabajando. Estamos llegando a la mitad de nuestro mandato. El año que viene va a ser un momento importante para que los 263 distritos del Paraguay se sometan también a la voluntad popular. Y no hay de otra, hay que seguir trabajando”, manifestó.

Felicitó a los ganadores y lamentó no poder trabajar con su “gran amigo” González Vaesken al frente de la intendencia.

“No se pudo dar, pero nuestro compromiso de seguir trabajando por todo el Paraguay, por todos los paraguayos, está de manera inquebrantable”, señaló.

¿Un “golpe para la dirigencia”?

En otro momento, calificó como “bastante extremista” afirmar que esta derrota es un “golpe” para la ANR.

“Creo que es bastante extremista tratar de poner esto como una victoria a nivel nacional, un castigo o al presidente de la República. Creo que hay que analizarlo como es. Creo que es una elección local en una ciudad muy importante, como es Ciudad del Este, pero no tenemos que dramatizar ni hacia un lado ni hacia el otro", consideró.

Resaltó que las derrotas son “momentos de reflexión y que ahora se deben iniciar los análisis en Ciudad del Este. No creo que esto tenga que tener un análisis dramático. El Partido Colorado es un partido centenario, va a cumplir en poco tiempo ya casi 140 años, así que en ese proceso ha habido periodos de victoria, ha habido también episodios de derrota, pero el partido siempre se ha recuperado”, subrayó.

¿Qué pasó en Ciudad del Este?

Consultado respecto a si se debería dejar de lado la política prebendaria, Peña respondió que duda que ese sea el problema.

“Yo no sé si el problema es la política prebendaria, o probablemente alguna falta de comunicación. Cuando uno pierde, las razones son múltiples. Cuando uno gana, es porque el candidato era demasiado bueno... Así que yo creo que hay que dar tiempo para que se puedan analizar todas las circunstancias, cuál fue el componente local, cuál es la circunstancia regional. La realidad es que el partido no ha podido ganar", declaró.

En otro momento, reconoció “el trabajo hecho” por Miguel Prieto y Mujica en la ciudad esteña.

“Acá son varias elecciones donde el partido no ha podido ganar en Ciudad del Este. Y, bueno, esto tiene que llevar a una reflexión y a trabajar. Pero lo lindo de la democracia es que siempre da otra oportunidad", sentenció.