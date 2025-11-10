Pierden los despreciables “que ya están mejor”, dicen

“Aplastante victoria de Dani Mujica. Ni la intervención, ni la persecución judicial ni la desinformación pudieron contra el pueblo esteño. Buen momento para dejar atrás egos y vanidades y trabajar todos juntos”, dijo desde sus redes el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) con miras a las elecciones generales del 2028.

“Perdieron los despreciables; los que ya están mejor a costa del dolor del pueblo. El comienzo del fin de una era… el poder está en manos de la gente. Gente honesta y trabajadora que entiende que a pesar de sus pesares debe expresarse y elegir”, agregó a su turno la exsenadora Kattya González. Esta última al igual que el exintendente de CDE Miguel Prieto fue destituida por orden del Comando de Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

“La unidad nos da esperanza y nos demuestra que juntos todo es posible”, dijo a su turno Soledad Núñez (Alternativa Asunción), aspirante a la intendencia capitalina en 2026.

Su rival dentro de la oposición, la diputada Johanna Ortega (PPS) señaló que hubo una

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

”contundente victoria del pueblo esteño frente a un arreglo de cúpulas y sus cómplices que pretendieron imponerse a la fuerza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Hugo Fleitas, felicitó a la ciudadanía esteña por demostrar “que el hartazgo de la gente a este sistema, a la persecución, al abuso de poder, se refleja en la voluntad popular expresada en las urnas de forma contundente”.

A su turno el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) señaló que este triunfo reafirma que la unidad es el camino para el 2026 y 2028. Estigarribia disputará con Prieto la candidatura a la presidencia de al República por la oposición en 2028.

La izquierda también se pronunció. “Los resultados de la votación dieron una paliza a la política corrupta, antipopular, autoritaria y antidemocrática del partido Colorado, que con soberbia maneja el estado para su propio beneficio e intentó burlarse de la voluntad del pueblo esteño, ordenando la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este”, resaltaron desde la cúpula del Frente Guasú.

“Esta es, sin duda, una manifestación contundente de la ciudadanía por un cambio; que esperamos también pueda replicarse nuevamente”, manifestó el presidente de Patria Querida Stephan Rasmussen.

“Es un mensaje muy claro de la gente, que quiere un cambio verdadero; un gobierno que dé soluciones reales y que las autoridades trabajen para el pueblo y para la ciudadanía, y no para sus propios intereses”. añadió.