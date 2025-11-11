Latorre respalda al clan Zacarías Irún, pese a aplastante derrota en Ciudad del Este

Desde la disidencia colorada apuntan al clan Zacarías Irún como los principales responsables de la aplastante derrota que sufrió la ANR en las últimas elecciones de Ciudad del Este, donde la diferencia alcanzó los 40 puntos. La pérdida histórica genera cuestionamientos sobre la conducción del partido en la región.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), brindó su respaldo a los cartistas Justo “Lucho” Zacarías, director paraguayo de Itaipú Binacional, y su esposa, la diputada Rocío Abed.

Sobre la posibilidad de que la derrota electoral tenga consecuencias en sus cargos, Latorre afirmó que “a mí me gustaría separarlos tanto entre la gestión administrativa y lo que a conducción tiene que ver”. En ese sentido, destacó la labor de “Lucho” Zacarías al frente de Itaipú.

Sobre Abed, sostuvo que “en mi análisis creo que ha tenido un muy buen desempeño. Entonces, separando la coyuntura electoral de las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, yo creo que no (debe tener consecuencias)”.

Reflexión profunda sobre las derrotas electorales

Latorre, asimismo, reconoció la necesidad de un análisis más profundo sobre la situación en Ciudad del Este, donde el Partido Colorado ha sufrido derrotas consecutivas en los últimos cinco procesos electorales.

“Más allá de estas elecciones, el Partido Colorado viene sufriendo derrotas en CDE desde hace cinco elecciones. Tiene que haber una reflexión en lo personal partido del porqué el Partido Colorado no se está constituyendo en una respuesta para las intenciones de los ciudadanos de Ciudad del Este”, mencionó.

El legislador insistió en la importancia de separar los resultados electorales de la gestión de los cargos.

“Por eso, hablábamos de diferenciar un poquito la cuestión electoral, porque se está hablando de estos actores en términos de la gestión que actualmente desempeñan”, dijo.

No se espera que la derrota se replique a nivel nacional

Consultado sobre si la derrota en Ciudad del Este podría replicarse en otras zonas del país, Latorre negó ello, pues dijo que ve un “fervor” hacia la ANR durante sus recorridos por Asunción y el interior del país.

“No se va a replicar. Siento mucho fervor hacia el Partido Colorado. Es importante recordar que en los últimos años se han afiliado 600.000 nuevos colorados, lo cual representa el 10% de la población del Paraguay, sumando más de 3.300.000 afiliados”, dijo.

Asimismo, insistió en que la reflexión debe enfocarse en los problemas regionales y en el fortalecimiento de nuevas figuras. “Pasa por buscar también nuevos liderazgos, dar la oportunidad a nuevos actores a que crezcan; actores esteños que se desarrollen y que estén relacionados con lo que la ciudadanía esteña está buscando”, declaró.