Espínola alega que afines a Peña desean instalar negocio inmobiliario en zona del anfiteatro

El diputado colorado de la disidencia, Mauricio Espínola, presentó un proyecto que insta al intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz, a cumplir la ordenanza sobre renovación de contrato con locales nocturnos en la zona del Anfiteatro José Asunción Flores.

Además, señaló que tiene informaciones que esta situación se generó a raíz de qué allegados al presidente, Santiago Peña, están con el deseo de colocar un emprendimiento inmobiliario en la zona.

“La actividad nocturna es muy importante para San Bernardino desde hace mucho tiempo. No solamente están en juego los locales nocturnos, sino que restaurantes, posadas y hoteles”, expresó Espínola.

A renglón seguido remarcó: “San Bernardino es conocida, no solamente como la ciudad del verano, sino que hay personas que viven en esta ciudad y por eso es importante brindar todo nuestro respaldo a la cámara de comerciantes de la ciudad”.

“Esta es una declaración que insta a las autoridades, tanto intendente como junta municipal, a cumplir con las normativas, sobre todo las ordenanzas vigentes en el municipio de San Bernardino”, señaló el diputado.

Deberían afirmar o desmentir

“Yo le escuché decir al intendente de San Bernardino que la medida fue una orden superior del presidente de la República, Santiago Peña. De ser así, debería salir un comunicado de la presidencia de la República desmintiendo esto, porque afecta a toda una ciudad”, sostuvo Mauricio Espínola.

Seguido dejó en claro que esto va directamente contra el trabajo de mucha gente. “Si el intendente culpó directamente al presidente, gente de presidencia deberían salir a afirmar o a desmentir esto”.

Ante la consulta sobre si cree que esta medida del intendente tendría un trasfondo más profundo, el legislador indicó: “Tengo informaciones que indican que afines al presidente de la República tendrían la intención de instalar emprendimientos inmobiliarios en la zona del bosque del Anfiteatro”.