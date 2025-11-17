Nakayama habla de “mafia del oro” con políticos regionales y nacionales

Este fin de semana se interceptó un millonario cargamento de oro en el aeropuerto Silvio Internacional Silvio Pettirossi. El cargamento alcanzó unos 22 kilos entre varios lingotes y su valor podría rondar los tres millones de dólares americanos.

Al respecto, el senador Eduardo Nakayama dijo que existiría una “mafia del oro que está instalada hace mucho tiempo” en nuestro país, inclusive al punto de haber “trascendido varios gobiernos”.

Asimismo, hizo un “paralelismo” con las drogas, ya que a su criterio, este esquema cuenta con “protección y blindaje político y judicial”.

“Las informaciones que nosotros manejamos es que son los mismos políticos los que están metidos sacando el oro. Políticos regionales y nacionales, tanto del Gobierno anterior y actual. Hay gente metida y muy probablemente no cumplió el pacto, a alguien le querían castigar o no pagó el canon y ahí le sacaron”, detalló sobre la incautación.

“Nos están durmiendo”

Otro punto que mencionó el opositor es que “nos están durmiendo” sobre el oro en Paraguay, ya que según su conocimiento, no hay declaraciones sobre lo que se extrae y el daño ambiental que se puede dar.

“Eso sigue porque ellos no podrían estar sin la protección del Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público; queremos que todos esos bandidos paguen tras las rejas”, sentenció.

Nakayama sobre candidatura única

En lo que refiere al ámbito político, Nakayama confirmó que la oposición superó las “semanas muy crispadas de fricciones” al acordar el mecanismo para seleccionar a su candidata única a la intendencia de Asunción. Las tres principales precandidatas, Soledad Núñez, Johanna Ortega y Arlene Aquino, se medirán mediante una encuesta que se llevará a cabo finalmente en el mes de febrero.

El acuerdo establece que la persona con mejor medición será quien busque administrar la comuna capitalina, algo que deja “zanjada la situación” para una candidatura única dentro de la oposición.

