Incautan millonario cargamento de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Agentes del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional incautaron en la madrugada de este sábado 22 kilos de oro en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Durante el procedimiento fueron detectados los lingotes aparentemente listos para ser enviados al exterior.

Según los datos preliminares, dos ciudadanos paraguayos transportaban la carga y tenían como destino final la ciudad de Panamá. Los intervinientes procedieron a la verificación del equipaje y constataron la presencia del metal precioso.

Valor estimado ronda los US$ 3.000.000

El valor estimado del oro incautado ronda los US$ 3.000.000, de acuerdo con las primeras evaluaciones.

El procedimiento cuenta ya con el acompañamiento del Ministerio Público, que realiza las diligencias correspondientes para determinar el origen de la carga y la posible existencia de un esquema ilícito.

Noticia en desarrollo.