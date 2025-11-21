Ever Villalba cuestiona presencia de único oferente para máquinas de votación y pide volver a las papeletas

En un extenso análisis publicado en redes, el legislador liberal Ever Villalba afirmó que esta situación “no aporta garantías” y, por el contrario, profundiza la desconfianza ciudadana en el proceso electoral.

El parlamentario sostuvo de manera contundente: “La soberanía del voto pertenece a la ciudadanía, no a una caja negra.

Indicó que “el proceso de alquiler de máquinas de votación, con un solo oferente, genera más dudas que certezas. Tras la suspensión del proceso de compra anterior, debido a múltiples observaciones técnicas y de seguridad, ahora reaparece como única oferta la de un viejo conocido del sistema electoral: MSA. Esto no aporta garantías, sino que profundiza la desconfianza ciudadana”.

Lea más: TSJE abre sobres de llamado para alquilar máquinas de votación, con oferta de una sola empresa

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Villalba señaló que el TSJE debería declarar desierto el llamado actual y enfocarse en alternativas más transparentes, recordando que aún persisten interrogantes sobre el incendio en el depósito del tribunal, siniestro en el que falleció un funcionario y que destruyó por completo cientos de máquinas de votación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador remarcó que este evento no fue debidamente aclarado y que, además, terminó beneficiando a los mismos proveedores, al impedir una auditoría técnica posterior.

También afirmó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral “debería declarar desierto el llamado y explorar otras alternativas más transparentes. Aún no se ha esclarecido el incendio que costó la vida de un funcionario y destruyó las máquinas de votación anteriores, evento que terminó beneficiando a los mismos proveedores y que impidió una auditoría posterior.”

Lea más: Máquinas de votación: Lo que dice la Justicia Electoral sobre el avance de la licitación

Ante lo que considera una creciente crisis de confianza en el sistema electoral digitalizado, Villalba reiteró su propuesta de volver al voto con papeletas físicas, sistema utilizado durante décadas en Paraguay y que, según él, garantiza mejor el control ciudadano.

En ese sentido expresó que “por todas estas razones, y ante la creciente duda sobre la confiabilidad del sistema, proponemos con firmeza volver al uso de papeletas, único mecanismo que asegura el control ciudadano y la transparencia del proceso electoral”.