Tutelaje policiaco sería un retroceso en protección a periodistas, sostiene senador

El cartismo presentó una ley de protección a periodistas en el que contempla atribuir al Ministerio del Interior la potestad de aplicar las medidas de seguridad ante amenazas.

Esto generó la crítica del propio Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y de otros legisladores, ya que hace meses el cartismo posterga la propuesta con la que se busca instalar un mecanismo encargado de designar recursos y medidas de protección.

Mario Varela, senador colorado disidente, criticó la propuesta del oficialismo, ya que daría a la Policía Nacional el tutelaje de la protección a periodistas, así como el arbitrio al ministro del Interior en torno a la decisión sobre a quién proteger o no, cuando este puede estar expuesto a una investigación de los trabajadores de la prensa.

“No estoy muy de acuerdo con el tutelaje policíaco de vuelta. Creo que es un planteamiento que significaría un retroceso. Tiene que tener cierta autonomía cuando estamos hablando de protección. Necesitamos que sea más plural la integración de la comisión de protección. En este caso, en la nueva propuesta queda a cargo prácticamente del Ministerio del Interior”, cuestionó.

Críticas a ley de protección

Tanto los gremios de periodistas, como los senadores que acompañaron el proceso, criticaron que esta nueva propuesta fue incluida dentro del orden del día de la Cámara de Senadores de hoy, sin siquiera pasar por una audiencia pública, donde los afectados por la misma puedan dar sus puntos de vista.

Varela dijo que debido a esta situación, habló con los líderes de bancada, con quienes acordaron solicitar la postergación del tratamiento de la propuesta cartista.

“Ese formato, lo digo muy respetuosamente, porque este es un parlamento donde discutimos diferentes ideas, eso significaría un retroceso enorme a la democracia. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, pero creo que en aras de buscar una amplitud de debate, vamos a pedir postergación para que podamos hacer audiencias públicas y ver si podemos replantear eso”, sostuvo.

Lamentó que la propuesta impulsada por varios sectores, como el SPP y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que se trabaja desde hace varios años, no cuente ni con media sanción antes del receso parlamentario.

“Sin embargo, ante esta nueva coyuntura de dos proyectos que se confrontan, que coalicionan, no vamos a poder tener esa media sanción”, refirió.

Otros proyectos de ley

También se trata hoy el proyecto de ley de reforma del transporte público. Sobre el mismo, el senador Varela dijo que existe un problema con el financiamiento, lo que es preocupante al considerar que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026 está con problema de flujo de caja.

“Hay mucha deuda orillando casi US$ 1.000 millones de deuda y estamos hablando ahora de un tema tan sensible que es el transporte público, este servicio fundamental y deberíamos tener mayor certeza que incertidumbre en este momento en materia de financiación. El ejecutivo asegura que sí, tiene asegurado; sin embargo, no hay mucha claridad de las fuentes de financiamiento para este proyecto”, afirmó.

Sobre la interpelación a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (Indert), por la venta a precios irrisorios de terrenos en la zona del Corredor Bioceánico en Carmelo Peralta, dijo que los datos sobran, muy al contrario del oficialismo que sostienen que se debe investigar más. No descartó que se trate de un blindaje al ministro del Ejecutivo.

“Hay demasiada información de las irregularidades. Ahora el Indert está empezando a generar un discurso distinto, es decir, que detectó muchas irregularidades, son hechos nuevos, pero justamente el instrumento constitucional de la interpelación es para tener una información veraz, clara y que si no tiene nada que ocultar al ejecutivo, no tendría que tener ningún inconveniente en venir a explicar”, concluyó.