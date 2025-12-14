Grupo Vázquez fue favorecido con US$ 780 millones en la era Peña

La red de empresas que conforman el Grupo Vázquez, exsocias del presidente de la República, Santiago Peña, en ueno Holding Saeca y liderada por Miguel Vázquez Villasanti, viene siendo beneficiado desde diversas instituciones públicas de un flujo multimillonario de dinero público.

Desde agosto de 2023 hasta hoy, las operaciones ascienden a más de 5.1 billones de guaraníes, equivalentes a US$ 779.008.660 según el tipo de cambio oficial del BCP (G. 6.608,07).

Los negocios, principalmente financieros y canalizados a través de ueno bank, apuntan principalmente a capturar la gestión de fondos del Estado paraguayo –salteando al Banco Nacional de Fomento (BNF)– y a la captación de fondos para realizar negocios financieros a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Cifras astronómicas

Las inversiones y beneficios totales de este conglomerado empresarial ascienden a G. 5.148.968.752.616 (más de 5,1 billones de guaraníes), lo que equivale a aproximadamente US$ 779.194.515 al tipo de cambio oficial, con datos actualizados hasta diciembre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta masiva concentración de fondos y contratos públicos en el gobierno de Santiago Peña se ha dado bajo diversas modalidades, incluyendo depósitos estatales y adjudicaciones de licitaciones, logrando así ubicar a ueno bank en la posición del segundo banco con más fondos públicos colocados en el sistema financiero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los fondos provenientes de las arcas públicas en ueno bank, según reportes a octubre de 2025, totalizan G. 3.752.662.047.438 (US$ 567.867.411) en moneda local y US$ 166.194.758 en dólares americanos, sumando así US$ 734.085.541.

El IPS es una pieza fundamental en esta captación, ya que hasta septiembre de 2025, sus inversiones en ueno bank incluyen G. 1.602.000.000.000 (US$ 242.442.752) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en guaraníes, además de US$ 14.427.000 en CDA en dólares.

A esto se suma la polémica compra de bonos por parte del IPS, que alcanzó los G. 250.000 millones (US$ 37.833.967). Las cuentas a la vista del IPS en ueno ascienden a G. 254.414 millones (US$ 38.504.809) y US$ 718.830.

Reparto de litaciones

La bonanza del grupo no se limita a la captación de depósitos. En el rubro tecnológico, las empresas “hermanas” ITTI Saeca –donde Peña declaró tener bonos– y Technoma Saeca han arrasado con millonarios contratos según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En conjunto, las empresas ligadas a Vázquez y satélites (Technoma, ITTI, ueno Seguros, IDL SA y Discover Paraguay) acumularon G. 201.689 millones (US$ 30.523.795) entre 2023 y 2025. Technoma Saeca ha sido la mayor beneficiada en este rubro, con adjudicaciones que superan los G. 164.607 millones (casi 25 millones de dólares) en el periodo analizado.

Por su parte, ITTI Saeca, también exsocia de Peña en ueno Holding Saeca, obtuvo más de G. 26.378 millones (casi 4 millones de dólares) en contratos DNCP en el mismo lapso. ueno Seguros disparó su facturación al Estado en 2025 alcanzando adjudicaciones por G. 3.813 millones (US$ 577.162). Además, la agencia de viajes Discover Paraguay ya se llevó contratos por G. 4.900 millones (US$ 739.531)

Curiosamente, los entes más demandantes de estas empresas son los más cercanos al entorno presidencial, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Nacional de Fomento (BNF), Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, entre otras.

Ocultar llamados

El gobierno de Peña viene ejecutando millones de las binacionales, a discreción y con suma reserva.

Según la propia web de empresas del grupo, tanto Itaipú y Yacyretá (lado paraguayo), son clientes del Grupo Vázquez.

Uno de los casos más destacados fue la licitación de equipos de espionaje promovida por el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyo monto estimado y no precisado por el oscurantismo que rodeo al llamado, asciende a US$ 12.000.000 (G. 79.296.840.000).

Además, Technoma fue adjudicada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para implementar un Centro de Seguridad y Emergencias del 911, valorado en G. 15.868 millones (US$ 2.401.530).

Otras jugosas licitaciones en puertas apuntarían al grupo

A la fecha existen otras grandes licitaciones en la mira de direccionamiento y ligadas al Grupo Vázquez. Las áreas involucran desde asuntos electorales, servicios de internet 5G y televisión.

Máquinas de votación

Una de las más cuestionadas es la referida al arrendamiento de 18.000 máquinas de votación al consorcio argentino Comitia-MSA, representada por directivos del grupo empresarial.

El pasado 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), integrado por Jaime Bestard (ANR-HC), Jorge Bogarín González (independiente) y César Rossel (PLRA) resolvió la adjudicación de la licitación valuada en US$ 35 millones para las próximas elecciones municipales del 2026.

Curiosamente, el llamado se hizo en tiempo récord y con un pliego sumamente cuestionado por otros oferentes por el evidente direccionamiento en los requisitos técnicos planteados. Además, el llamado fue objeto de cuestionamientos por parte de varios legisladores, tras tener conocimiento que existían fuertes presiones hacia el órgano electoral desde el mismo ejecutivo y legisladores oficialistas.

La empresa adjudicada, Comitia-MSA es representada por el Estudio Jurídico Gross Brown.

Eduardo Gross Brown Costa es director suplente y accionista de ueno bank. Por otra parte, Pablo Debuchy, del mismo estudio, es asesor del Grupo Vázquez, y Franco Boccia, otro miembro de Gross Brown, es hijo de Franklin Boccia, presidente de ueno Seguros SA.

Esta firma fue la única oferente en el segundo llamado (arriendo), pero había sido descalificada meses antes en la licitación para la compra definitiva de los aparatos. Tras esto, desde el Senado se pidió anular el proceso y al TSJE a declarar desierto el concurso.

US$ 20 millones a la vista

Por otro lado, la licitación para la renovación del “core bancario” del Banco Nacional de Fomento (BNF), valorada en cerca de US$ 20 millones, se encuentra en su fase final.

El golpe más reciente a la transparencia ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cuando el BNF descalificó al consorcio Solubank, el único competidor de ITTI Saeca, sumamente ligada a Peña.

Esta descalificación, basada en lo que parece ser un tecnicismo relacionado con la acreditación del representante del consorcio, dejó a ITTI como la única oferente en carrera para el millonario contrato.

El pasado 1 de diciembre de 2025 se presentó una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por la descalificación, alegando la violación de al menos cinco artículos del pliego. La inminente resolución de este caso ante la DNCP podría confirmar la adjudicación del contrato a la firma de los exsocios del presidente Peña.

Apuntan a TV e internet

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) debía recibir el pasado 11 de diciembre las ofertas correspondientes a la licitación que otorgará licencias para la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, de cobertura nacional. Sin embargo, la recepción fue postergada hasta el 12 de enero próximo.

Fuentes cercanas señalan que la convocatoria estaría diseñada solo para que este conglomerado cuente con un canal digital de amplia cobertura. V Media SA, una de las empresas del grupo, dirigida por Raquel Vázquez, habría comprado el pliego.

El actuar de la Conatel está en la mira. Recientemente también se conoció que Nubicom Paraguay SA, una de las adjudicadas para operar el espectro 5G, está dirigido plenamente por el Grupo Vázquez en el país.

Sin embargo, durante todo el proceso del llamado ocultaron esta información.

El proceso, sumamente cuestionado, está bajo investigación de la Contraloría General de la República (CGR) ante la fuerte sospecha de no contar con los requisitos técnicos establecidos en el pliego.