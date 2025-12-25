Peña felicita el presidente electo de Honduras

“Saludo con alegría la conclusión del proceso electoral en Honduras y la elección de Tito Asfura como presidente electo”, detalla el presidente Santiago Peña en un mensaje publicado hoy en su cuenta oficial de la red social X.

Asimismo, también felicita al pueblo hondureño “por su ejemplar participación en el proceso democrático”.

También confirmó que conversó con el futuro mandatario de Honduras y sostuvo que “estamos listos para trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero para todos nuestros ciudadanos”.

Presidente electo de Honduras

El hondureño Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de “fraude” desde antes de las votaciones. "Papi a la orden", como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, que obtuvo el 40,26 % de los votos.

