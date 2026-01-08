Intendente de Yaguarón anuncia precandidatura presidencial por el PLRA

El jefe comunal señaló que el lanzamiento oficial de su precandidatura se realizará el próximo 1 de marzo, fecha en la que también será presentada la precandidatura a la intendencia de Yaguarón del exconcejal liberal Salomón Pedro Del Puerto.

El precandidato presidencial Rodríguez Lugo afirmó que su intención es llegar a la primera magistratura sin comprometer instituciones públicas ni recursos del Estado, remarcando que no aspira a gobernar bajo presiones políticas, sino a administrar el país con criterios de transparencia.

El presidenciable sostuvo que pese a que Paraguay es un país generador de importantes divisas, esa riqueza, no se refleja en inversiones sostenidas en salud, educación, infraestructura ni en la asistencia al sector productivo, al que calificó como postergado.

En materia de salud pública cuestionó la falta de equipamiento hospitalario y de profesionales especializados e insistió en la necesidad de priorizar la prevención. También criticó la construcción de grandes obras edilicias que, según indicó, no funcionan adecuadamente por falta de recursos humanos y tecnológicos, y planteó la restitución de kits quirúrgicos para embarazadas y otras intervenciones.

Respecto a la educación, dijo que se debe priorizar el equipamiento de las instituciones educativas y el mejoramiento de aquellas que aún presentan carencias estructurales.

El intendente liberal también hizo referencia a la situación del sistema penitenciario, señalando que el país cuenta con más de 20.000 personas privadas de libertad, de las cuales unas 10.000 se encuentran recluidas por problemas relacionados con la drogadicción, sin que existan programas estatales adecuados de rehabilitación y reinserción social.

En cuanto al sector productivo, propuso una mayor asistencia a los productores mediante tecnología, provisión de semillas, capacitaciones y mayor presencia de técnicos en el campo, además de fortalecer la cadena de comercialización y la lucha contra el contrabando.

Rodríguez Lugo cuestionó además la política energética del país, afirmando que Paraguay vende su energía a precios bajos a Argentina y Brasil, lo que —según sostuvo— limita el desarrollo industrial. En ese sentido, planteó la revisión de los tratados energéticos para mejorar los ingresos del Estado.

Asimismo, señaló que entidades binacionales como Itaipú y Yacyretá deben ser saneadas y ocupadas por profesionales capacitados, ya que —afirmó— actualmente se encuentran sobredimensionadas con funcionarios recomendados políticamente.

Finalmente, mencionó el deterioro de caminos vecinales y rutas como una de las principales preocupaciones ciudadanas y sostuvo que el país necesita dar un salto definitivo hacia el desarrollo.

Denuncias que enfrenta

Los concejales Gladys Teresa Mereles Vega (PLRA) y Martín Rolón (ANR), quienes habían rechazado la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 del intendente local Rodríguez Lugo (PLRA), por supuestos indicios de irregularidades, presentaron en junio de 2025 la denuncia de lesión de confianza ante la Fiscalía de Delitos Económicos bajo patrocinio del abogado Julio César Godoy.

Alegan que del total de adjudicaciones realizadas, que ascienden a G. 2.152.540.069, unos G. 294.653.216 carecen de respaldo documental visible.

Por otra parte, el intendente municipal de este municipio, fue también imputado por supuesto hechos de Delitos Ambientales en el 2020 y en junio de 2021, fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

La jueza de Garantía, Francisca Rivas, había resuelto en ese entonces que tenía que reparar el daño social hasta cubrir la suma de G. 42 millones.

Asimismo, en su presente gestión la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica (CGR), durante el año 2023, la Municipalidad de Yaguarón tuvo un presupuesto de G. 10.429 millones y la ejecución que hizo el intendente fue de G. 8.896 millones, lo que representa el 85% de ejecución. Una de las principales falencias detectadas es la deficiencia en la documentación respaldatoria que justifiquen los pagos o los gastos realizados, señala el informe del ente auditor.