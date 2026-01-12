Dos colorados buscan cortar hegemonía liberal en San Antonio

Según los datos preliminares, el exconcejal Manuel “Manolo” Gómez se postula para la Intendencia por un sector del cartismo, en tanto que el exintendente Obdulio Espinoza, padre del actual concejal Emilio Espinoza, está también en campaña proselitista por el cartismo.

Antes se hablaba también de la postulación del actual concejal Tomás “Tomy González” (ANR), pero su figura no convence del todo a los convencionales y presidentes de seccionales Coloradas de San Antonio.

En tanto, el Partido Liberal Radical Auténtico se enfoca en la campaña por la reelección del intendente Santiago Aguilera, quien está sumando figuras para armar su lista unificada a la concejalía.

Entre ellas está el comunicador Higinio Ruíz Díaz, quien ya presentó su intención de llegar a la Junta Municipal de San Antonio de manos del PLRA.