Mercosur-UE: se sella hoy acuerdo comercial que llevó más de 25 años de negociación

Paraguay será anfitrión en lo que se considera un histórico acuerdo comercial entre el Mercosur (nacido el 26 de marzo de 1991, en Asunción) y la Unión Europea (UE), un proceso que llevó más de 25 años de idas y vueltas, y que aún despierta el rechazo de algunos países europeos como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda.

A nivel regional, la nota fuerte será la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, quien no obstante en la víspera ratificó su respaldo al acuerdo ante la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que hizo escala en el vecino país antes de su arribo a Paraguay para estampar hoy su firma en el documento.

Pese al “vacío” de Lula, sí se prevé la presencia de los demás presidentes de los países socios plenos del Mercosur, empezando por nuestro mandatario y anfitrión, Santiago Peña; el presidente argentino, Javier Milei, el de Uruguay, Yamandú Orsi, y el del más reciente socio pleno, Bolivia, Rodrigo Paz.

El evento, previsto para el mediodía, se realizará en el teatro del Banco Central de Paraguay (BCP), en torno al cual se prevé un operativo policial que implicará el cierre al tránsito de las calles aledañas, así como también en inmediaciones del Palacio de López, donde se prevén otro actos protocolares.

“Es realmente histórica esta firma, un trabajo de más de 25 años, un trabajo intenso de los gobiernos del Paraguay para que esto ocurra y va a ser en un lugar emblemático, porque en ese lugar también nació el Mercosur hace 35 años”, mencionó ayer el vocero de la Presidencia de la República de nuestro país, Guillermo Grance.

El mismo agregó que para las 11:30 está previsto que empiecen a llegar las autoridades nacionales e internacionales y que, según las estimaciones, se prevé la presencia de entre 600 y 800 invitados.

“A partir de ahí, entre las 12:00 (hora paraguaya GMT -3)... 12 y un poquito más va a arrancar la ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”, comentó Grance, acotando que en la previa se prevén también show artísticos y gastronómicos tradicionales.

Entre los invitados también están expresidentes y excancilleres, por lo que es muy probable la presencia del exmandatario de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

En lo que se refiere al acto protocolar, están previstos discursos de los presidentes de la República presentes, empezando por Peña, que además de anfitrión, ejerce actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur.

Grance también acotó que la rúbrica que llevará el acuerdo será la de los cancilleres tanto del Mercosur como de la UE, mientras que los mandatarios estarán como “testigos de honor”.

El evento formal está previsto que culmine con la foto protocolar, una declaración de prensa de Peña y los representantes de la UE ante los medios de prensa acreditados, que fueron más de 300, según reportó ayer el vocero presidencial.

Después del evento, que se estima duraría entre una hora o máximo dos, el Presidente de la República ofrece un almuerzo protocolar en Palacio de López.

Grance acotó que los controles policiales se desplegaron ya a partir de ayer, a fin de garantizar la presencia de las comitivas internacionales. Los accesos a los lugares de eventos serán exclusivo para acreditados.

Sobre la ausencia de Lula, desde la Presidencia se limitaron a repetir lo que ya comentó el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, que no tenían confirmación ni de la presencia ni ausencia del presidente brasileño, y por ende, mucho menos un motivo de su eventual ausencia.

Aval de parlamentos al acuerdo UE-Mercosur, el paso posterior

Tras la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) por parte de los representantes del Poder Ejecutivo de los países miembros y del bloque europeo, faltará aún que el parlamento o Congreso de cada país dé su aval.

En nuestro país, a priori, la mayoría de los parlamentarios se han mostrado a favor, aunque con relativa prudencia hasta tener a la vista el texto del acuerdo y especialmente atentos a la salvaguardas, que son condiciones sobre todo ambientales, que nuestro país considera exageradas, en particular por su condición de mayor productor de energía limpia en el mundo a través de sus principales hidroeléctricas (Itaipú y Yacyretá).

Desde la Cancillería Nacional, mencionaron que dichas salvaguardas no forman parte del documento a ser firmado y que el acuerdo también da potestad a cada país de negociar de forma individual ventajas particulares.

Es decir, con la firma de hoy aún resta un largo proceso antes de que rijan efectivamente el acuerdo.