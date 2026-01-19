HC busca mantener el poder en Itauguá

El senador Basilio “Bachi” Núñez y la diputada Jazmín Narváez acompañan la candidatura y en las últimas semanas se intensificó el proselistismo cartista. Mientras, hasta ahora la disidencia colorada no anunció que tenga postulante para pugnar con Horacio Fernández en las internas partidarias fijadas para el próximo 7 de junio.

El Partido Colorado busca mantener el poder en la Intendencia de Itauguá, que fue recuperada después de varios periodos que esté en manos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en 2021, y se estaría buscando tener un candidato de consenso.

En tanto, en carpas del PLRA se perfilan dos candidaturas con miras a las internas partidarias. Sin embargo, siguen las negociaciones con la intención de ir unidos y evitar el desgaste preelectoral.

Uno de los precandidatos a la Intendencia es Marcos Galeano, quien está en el movimiento Frente Radical, liderado por los senadores Ever Villalba, Salyn Buzarquis y Líder Amarilla y el diputado Adrián Vaesken.

En la vereda de enfrente está Mauricio “Pinchi” Ortiz, quien cuenta con el respaldo de un sector del movimiento Nuevo Liberalismo cuya cara visible es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

Acompañan a Ortiz los diputados Rodrigo Blanco, Federico “Fredy” Franco, Dalia Estigarribia, Pedro Gómez, Marcelo Salinas y otros referentes centralinos.

El tercer espacio tampoco define candidatura en la ciudad de Itauguá y se mantiene expectante para acompañar a quien salga ganador en las internas liberales y de esa manera unirse contra la candidatura cartista.