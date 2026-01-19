Latorre reunido con Beto Ovelar: bajo la sombra de los “nepobabies”

“Recibí la grata visita del compañero senador Beto Ovelar, hablamos sobre la agenda legislativa y nuestro querido Partido Colorado“, informó en X esta siesta el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, acompañando con fotos del encuentro.

Ni Latorre ni Ovelar especificaron los temas tratados en la reunión, pero lo cierto es que cuando ambos coincidieron al frente de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, desde junio de 2023, salieron a la luz numerosos casos de nepotismo en el Congreso.

Tanto Latorre como “Beto” Ovelar pueden considerarse los “padrinos de los nepobabies”, ya que en su administración es que fueron ubicados masivamente en el Congreso los parientes de legisladores, la mayoría de los cuales siguen hasta ahora.

De hecho, uno de los primeros casos detectados, además de Montserrat Alliana Encina, la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, fue el caso del hijo de Beto Ovelar, Alejandro “Tratito Apu’a” Ovelar Ayala, que fue ubicado bajo la tutela de Latorre.

Sin concurso ni título universitario, Alejandro Ovelar fue designado por Latorre como auxiliar en la Dirección de Audiencias de la Presidencia de la Cámara Baja, cargo al cual tras divulgarse su caso, terminó renunciando.

Pese a casi un centenar de casos de presuntos “nepobabies”, la Fiscalía desestimó denuncias penales contra Latorre y Ovelar.

Los únicos legisladores que terminaron imputados son los liberocartistas Roya Torres y su hijo Elías Godoy Torres y el diputado también cercano al cartismo Cleto Marcelino Giménez y sus hijas Danna Marcela y Johana Denise Giménez Rotela, sin embargo, todos ellos luego fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento.