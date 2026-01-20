Ypané: precandidato no niega violencia, pero confirma que seguirá en carrera

A través de su cuenta de red social Instagram, Milena Nabile Paez, dio a conocer la denuncia por violencia familiar que realizó en contra de su expareja, Natanael Martínez, a quien acusa de que constantemente abusaba de ella física, verbal y psicológicamente. Mostró varias fotografías de los rastros de golpes que quedaron en su cuerpo.

Horas después, la mujer borró sus publicaciones y el precandidato colorado cartista publicó un comunicado firmado por los dos y certificado por una escribana.

“Ante la situación que tomó estado público, queremos expresar que hemos mantenido un diálogo con la madre de mi hija y hemos alcanzado un entendimiento que prioriza, por sobre todo, su bienestar y la tranquilidad de nuestra hija”, manifestó.

Lea más: Círculo de violencia: qué es y por qué algunas mujeres violentadas retiran la denuncia

No brindó ni una sola declaración respecto a las evidencias de los golpes que fueron difundidas en fotografías y solo reconoció que la gente se “preocupó” y pidió disculpas a “la gente”, no a la madre de sus hijos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Reconocemos que esta situación generó preocupación y queremos pedir disculpas a quienes se hayan visto afectados”, señaló escuetamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, sí quiso aclarar que seguirá siendo precandidato a intendente de la ciudad de Ypané.

“Reafirmamos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad y respeto. El proyecto Para Vivir Ypané es más grande que una persona. Es un equipo de mujeres y hombres comprometidos con nuestra ciudad, y seguirá trabajando con transparencia y dedicación por la comunidad”, expresó para cerrar el comunicado difundido en sus redes y con los comentarios bloqueados.

En sus redes sociales, sigue con la descripción de “precandidato a Intendente 2026″.

Lea más: ¿Cómo es el ‘circulo de violencia’ en las relaciones?

¿Qué denunció su expareja?

La denunciante relató en redes sociales que vivió un infierno al lado de la persona que decía que la amaba y que era su todo. “Maltratos físicos y verbales, algunas veces hasta sin razón, y por cosas mínimas que a él le hacían delirar, y terminaba siendo víctima de sus golpes. No existe el perdón, no existe el arrepentimiento, cuando ya lo hecho, hecho está”, manifestó.

Lea más: Violencia, una profunda huella en la salud mental de las víctimas

Las fotografías difundidas ayer muestran heridas en los labios, moretones varios en el rostro, en distintas ocasiones.

En un posteo, hecho después del comunicado difundido por el candidato cartista, dijo que dialogaron “de manera madura y en el marco del respeto”. Afirmó que llegaron a un “acuerdo en beneficio” de la hija que tienen juntos.

La joven hizo énfasis en que tomó esa decisión por el bienestar de su pequeña, pero que sus “valores siguen firmes e intactos”.