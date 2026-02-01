BNF adjudicó limpieza de cajeros e ignoró reclamos

El Banco Nacional de Fomento (BNF) oficializó en enero la adjudicación de una millonaria licitación por G. 6.360.757.980 para el mantenimiento de sus cajeros automáticos, a pesar de las severas críticas recibidas durante el proceso.

El llamado fue adjudicado al Consorcio de Limpieza 360, integrado por las cuestionadas empresas del sector, Laya Construcciones SA y Mafara SA.

El asunto de la licitación

La licitación, con ID 467144, busca contratar el servicio de limpieza para los lobbies de 80 locales de cajeros automáticos situados en un radio no mayor a 50 kilómetros de la casa matriz del banco, según lo indicado en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Al llamado se presentaron el Consorcio de Limpieza 360, Clean & Clean Paraguay SA y Grupo San Alfredo SRL.

Finalmente, el 7 de enero pasado fue adjudicado al Consorcio de Limpieza 360, integrado por Mafara SA y Laya Construcciones SAy Mafara SA, por G. 6.360.757.980 y con una vigencia de contrato de 30 meses.

Durante la etapa de consultas, potenciales oferentes advirtieron sobre requisitos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que podrían interpretarse como direccionamientos.

Uno de los puntos más críticos fue la exigencia de que las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 estuvieran obligatoriamente acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA), lo cual fue tildado de “condición improcedente e innecesaria” que limitaba la libre competencia.

Asimismo, se cuestionó la obligación de contar con vehículos propios tipo furgón, prohibiendo unidades alquiladas. El BNF se ratificó en todas sus exigencias bajo el argumento de asegurar la calidad del servicio.

En agosto de 2025 la firma Puro Limpio SA impugnó el PBC por considerar desproporcionados los criterios de capacidad técnica, aunque su protesta fue rechazada. Tras la adjudicación, la empresa Clean & Clean Paraguay SA también presentó una protesta, pero fue desestimada “in límine” por falta de firmas y errores en la acreditación de su personería.

Antes, en el acto de apertura, San Alfredo SA denunció que el Consorcio 360 no presentó una planilla de pago al personal requerida, omisión que el BNF calificó como “no sustancial”, evitando descalificarla.

Antecedentes

Laya Construcciones SA registra dos inhabilitaciones por proporcionar información falsa al Estado y una amonestación en 2021 por incumplimiento de contrato.

En 2011 fue suspendida por declarar salarios inferiores al mínimo legal para obtener ventajas competitivas, y ha enfrentado denuncias por falta de pago de haberes en el SNPP.

Por su parte, Mafara SA fue inhabilitada en 2017 por actuar de mala fe en contrataciones públicas.

Versión oficial

En contacto con Manuel Ochipintti, presidente del BNF, dijo que no tenía documentaciones a mano para poder darnos una respuesta.

Por su parte, Magalí Yudis Brítez, representante del Consorcio, defendió el proceso indicando que las observaciones son analizadas por el BNF y la DNCP, y que toda la información del llamado es pública.

Sobre sus antecedentes, aseguraron que actualmente ninguna de las empresas integrantes posee inhabilitaciones vigentes y que todos los requerimientos fueron abordados en su momento sin inconvenientes.