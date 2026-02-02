Vía excepción, BCP apunta a la compra de central telefónica casi “obsoleta”

El Banco Central del Paraguay (BCP) apunta a la compra de teléfonos IP y otros productos de la marca NEC (acrónimo de Nippon Electric Company), a través de una licitación por vía de la excepción y valuada en 273 millones de guaraníes, según indica el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Llamativamente, el organismo público apura el llamado a pesar de que el fabricante de origen japonés anunció el cese de sus operaciones en el segmento de comunicaciones fuera de Japón. El banco justifica su decisión en la dependencia técnica de su infraestructura actual y en el compromiso de soporte extendido por un tercero que adquirió los activos de la marca.

Dirigida vía excepción

En esta convocatoria por vía de la excepción promovida por el BCP (ID 464417) se prevé una inversión de G. 273.028.400.

El concurso, que previó inicialmente la apertura de ofertas para el 20 de octubre de 2025, se concretó recién el 20 de enero de este año. En el acto se presentó como único oferente la firma Tecnología en Electrónica e Informática SA (Teisa). La misma fue asignada como “proveedor exclusivo” para atender las necesidades del sistema y la información de cuenta del BCP por la estadounidense Forerunner Technologies Inc. (adquirientes de derechos y activos de NEC América), el 27 de mayo de 2025.

El 10 de octubre de 2025, durante el periodo de consultas, un interesado señaló que NEC se retiró del mercado internacional, lo que implicaría la adquisición de “tecnología obsoleta” sin respaldo directo. Además, solicitó la modificación de las especificaciones técnicas para permitir la participación de otras marcas.

El BCP respondió el 15 de octubre ratificando los términos del pliego, argumentando que su infraestructura es dependiente de tecnologías específicas de NEC ya instaladas y que la integración con otras marcas no es técnicamente viable sin una sustitución total del sistema, lo cual generaría costos mayores y riesgos operativos para los servicios.

Obsoleta y discontinuada

La filial de NEC en América anunció el 15 de abril de 2024 el inicio del retiro gradual de su negocio de comunicaciones unificadas “on-premises”, como se conoce a este tipo de centrales telefónicas.

Según el cronograma del fabricante, el fin de las ventas de nuevos sistemas ocurrió el 31 de diciembre de 2024, mientras que el fin del soporte técnico y del mantenimiento regular está programado hasta el 31 de marzo próximo.

Frente a este escenario, el BCP se apoya en que Forerunner prometió la continuidad del servicio, ya que NEC Japón se comprometió a proveer parches críticos de seguridad hasta 2030.

Un dictamen técnico del BCP agrega que áreas como la Tesorería, Sipap y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores dependen de la plataforma, por lo que consideran inviable realizar migraciones o pruebas de cambios.