Ministerio de Salud ya “salteó” a la DNCP por US$ 54 millones vía Tesãi

Desde el inicio del actual gobierno, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de la ministra María Teresa Barán Wasilchuk, canalizó numerosas obras y adquisiciones valuadas mínimamente en 54.411.960 dólares americanos, equivalentes a 365.776.243.000 guaraníes, a través de la Fundación Tesãi, evitando los controles y medidas de transparencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En las primeras semanas de 2026, la cartera sanitaria ya impulsó dos nuevos llamados para equipamiento médico en Coronel Oviedo, Encarnación y el Instituto Nacional de Cardiología, sumando aproximadamente G. 9.000 millones bajo este cuestionado esquema de gestión de fondos de Itaipú Binacional.

Llamados recientes

El primer proceso de este año se publicó el pasado 7 de enero y estuvo dirigido a la compra de equipamiento para completar las necesidades de los nuevos centros asistenciales del ministerio, ubicados en Coronel Oviedo y Encarnación.

Entre los ítems a adquirir, señalados en la web de la Fundación Tesãi, se encuentran equipamientos médicos de video broncoscopía, broncoscopio, traqueoscopía, monitor grado médico, video mediastinoscopía, sierra neumática para esternotomía, tubo de aspiración de campo quirúrgico.

Además, incluye la compra de conjuntos (sets) de instrumentales para VATS, mediastinoscopía, pleuroscopía y toracoscopía.

La recepción de ofertas para esta licitación se realizó el 15 de enero y, tras un rápido análisis, la adjudicación se concretó el 21 de enero.

Según Derlis Gauto, gerente financiero de Tesãi, a favor de la empresa Gaesa SA por un monto de G. 2.600 millones.

El segundo llamado de 2026 corresponde a la adquisición de equipamiento biomédico para el Instituto Nacional de Cardiología (Incard) “Hospital San Jorge”, publicado el 14 de enero pasado.

La recepción de ofertas para este concurso de precios se llevó a cabo durante la última semana y se prevé que el informe del oferente adjudicado sea socializado el próximo 28 de enero.

Según Gauto, para este proceso específico, las estimaciones presupuestarias rondan los G. 6.400 millones, destinados a dotar de herramientas especializadas a dicha institución.

Millonarios contratos

Los millonarios contratos gestionados por Tesãi para el Ministerio de Salud suman una inversión mínima estimada de G. 365.776 millones. Entre las adjudicaciones más destacadas figuran la compra de ambulancias para el SEME por G. 111.000 millones y equipos biomédicos para el Hospital del Sur por G. 81.923 millones, ambos procesos finalizados en 2025.

También resaltan la adquisición de muebles y enseres para el Hospital de Coronel Oviedo por G. 67.949 millones en 2024, y el fortalecimiento del Hospital del Trauma por G. 30.000 millones en 2025.

Otras compras significativas incluyen furgones y camionetas por G. 35.520 millones en 2023, además de diversos equipos como ecógrafos y angiógrafo para el Instituto Nacional de Cardiología (Incard).

Práctica contra la transparencia

Desde el inicio del Gobierno de Santiago Peña, el MSPBS viene “salteando” los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo el argumento de que la fundación, como ONG financiada por Itaipú, no está sujeta a la ley de contrataciones.

Tesãi oculta sistemáticamente información básica en su portal web, como los nombres de los proveedores beneficiados y los montos finales de las compras, limitándose a mostrar resúmenes de las convocatorias.