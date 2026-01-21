DNCP objetó a Bachi el llamado para service de ascensores vía excepción

En diciembre pasado, el senador Basilio “Bachi” Núñez, en su condición de presidente del Congreso Nacional, adjudicó un llamado a la firma Oga Ascensores, de Néstor Ramón Agüero Giménez, para el mantenimiento de ascensores, a pesar de los cuestionamientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El llamado, realizado por vía de excepción, contempla un monto máximo de G. 490.000.000 para el mantenimiento “preventivo, predictivo y correctivo” de 15 elevadores del recinto legislativo, incluyendo 6 nuevos equipos aún en garantía.

Dictamen mintió

El argumento para forzar la adjudicación directa se expuso en un Dictamen Complementario, emitido el 9 de diciembre de 2025 por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del ente. El documento justificó la “urgencia inmediata” bajo la premisa de que el vencimiento de los mantenimientos preventivos ya había ocurrido y alegó la “inexistencia de un contrato vigente” que brindara cobertura.

Sin embargo, esta afirmación se contradice con el contrato firmado con la empresa Astelev el 2 de octubre de 2024, el cual estipula que la garantía de un año incluye obligatoriamente el mantenimiento preventivo mensual y la provisión de repuestos sin costo adicional.

Verificaciones de la DNCP

Entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025, la DNCP realizó una verificación técnica del procedimiento, concluyendo que el dictamen de excepción era deficiente.

El ente rector objetó que la causal de “urgencia impostergable” debe limitarse estrictamente al periodo necesario para resolver la emergencia y no puede utilizarse para una planificación plurianual que abarque hasta junio de 2026, dado que las necesidades del ejercicio futuro son previsibles y deben cubrirse mediante licitaciones ordinarias.

Además, la DNCP solicitó justificar la exigencia de un taller propio de 360 m², requisito que consideró potencialmente limitante para la competencia.

En respuesta, el 15 de diciembre, el director de la UOC, Julio Medina Yanho, defendió la necesidad del taller para el resguardo de componentes críticos y sostuvo que la evaluación de capacidad financiera no era pertinente debido a la naturaleza del servicio.

Declaración de Bachi

En contacto con la 730 AM, Basilio Núñez afirmó estar con la “conciencia tranquila” y calificó la controversia como una “guerra de empresas” del rubro.

Núñez sostuvo que no le corresponde investigar si una firma está vinculada a otra, a pesar de que Oga Ascensores y la sancionada Astelev comparten la representación de la marca china de elevadores “Fuji HD”.