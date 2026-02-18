Peña “huye” del país mientras su vice Alliana critica al gabinete

El domingo pasado se cumplió la mitad del mandato de Peña y en la reunión del Consejo de Ministros del lunes pasado se evidenciaron diferencias dentro del Ejecutivo.

El mandatario pidió “más compromiso” y “resultados” a sus ministros. En tanto, el vicepresidente Pedro Alliana dijo que, si él era el jefe de Estado, la mitad del gabinete estaría afuera.

La exhortación de Alliana, precandidato presidencial, podría ser, según especulaciones en el ambiente político, parte de un plan electoral para evitar culpar al cartismo del fracaso gubernamental apuntando solo a Peña como responsable.

Según se observa en las imágenes del encuentro en las cuentas de Facebook de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República, el gran ausente fue el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Los más afectados por las críticas son los ministros de Salud, María Teresa Barán; de Obras Claudia Centurión y de Educación, Luis Ramírez.

Sin embargo, según el portal de la Vicepresidencia, en el primer encuentro de este año el titular del Poder Ejecutivo informó de los supuestos “avances” de su gestión, incluyendo “crecimiento económico, reducción de pobreza, programas sociales como “Hambre Cero”, programas habitacionales e informes ministeriales sobre seguridad, infraestructura y relaciones internacionales".

En declaraciones en el Congreso, el ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo que no se daba por aludido por las críticas de Alliana. El secretario de Estado incluso se volvió a reunir con el vicepresidente, acompañado por el senador Silvio Beto Ovelar este miércoles, para coordinar las reuniones con los distintos gremios en la Comisión de Hacienda del Senado, en relación al avance del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.