Senado urge a Salud Pública que explique por qué adeudan por medicamentos

La Cámara de Senadores aprobó en la sesión ordinaria de hoy el pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud Pública, a cargo de María Teresa Barán, para que explique por qué adeudan US$ 778 millones en concepto de medicamentos, vacunas y servicios tercerizados. La iniciativa fue del senador Rafael Filizzola (PDP).

El documento exige a Salud Pública informar en menos de 15 días el plan de pagos de deudas a proveedores de medicamentos, vacunas y servicios tercerizados durante el 2026, especificando las empresas correspondientes, las fuentes de financiamiento y objeto de gastos.

Así también exige informes sobre las acciones previstas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para evitar que las deudas pendientes dejen sin provisión de medicamentos para tratamiento de patologías oncológicas, pacientes ingresados en terapias intensivas, cirugías programadas y de urgencias para adultos y niños, kit de partos, Programa Ampliado de Inmunizaciones y servicios tercerizados varios de tratamiento y diagnóstico en varios hospitales para el 2026.

La solicitud fue presentada ante la ola de denuncias de falta de todo tipo de medicamentos en el sistema de salud pública del país. También es una reacción al comunicado del sector farmacéutico responsabilizando de la situación al gobierno cartista de Santiago Peña (ANR, HC). “Cuando el sistema compra pero no paga, la cadena de provisión comienza a romperse”, expresaron los gremios.

Dicho comunicado fue firmado por la Capacinfar, Cripfa, Cadisfarma del Paraguay y Capaidi.

Más hospitales, pero menos pagos

Estas empresas señalan que en los últimos años, en el país se ha ampliado la red hospitalaria y se han incorporado tratamientos cada vez más complejos; que miles de pacientes acceden hoy a terapias que antes no existían en el sistema público; sin embargo, el financiamiento del sistema no ha acompañado ese crecimiento, expresaron.

“Actualmente, el sistema sanitario adquiere medicamentos que generan un déficit mensual y que hoy acumula una deuda muy importante con el sector de proveedores de salud”, indicaron los farmacéuticos.

Estas empresas destacan que recientes disposiciones administrativas establecen que no se realizarán pagos de adquisiciones que no cuenten con previsión presupuestaria previa, lo que en la práctica impide financiar muchos de estos tratamientos urgentes.

Sostienen además que el Estado no ha previsto cómo pagar obligaciones derivadas de licitaciones públicas no reguladas y, más grave aún, aquellas que surgen de decisiones judiciales. Además, las nuevas disposiciones han eliminado incluso posibles caminos para resolver estos pagos.