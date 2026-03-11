Gobierno adeuda más de US$ 700 millones por medicamentos: farmacéuticas lanzan advertencia

A través de su comunicado, los gremios farmacéuticos señalan primeramente la difícil situación que atraviesan asociaciones de pacientes, sociedades científicas y médicos de hospitales de referencia, que en las últimas semanas se han manifestado a través de los medios de prensa respecto a las dificultades que enfrenta el sistema sanitario.

En ese sentido, señalan que el país ha ampliado la red hospitalaria e incorporado tratamientos cada vez más complejos que permiten a pacientes acceder a terapias que antes no existían; sin embargo, “el financiamiento del sistema no ha acompañado ese crecimiento”, reza parte de la nota.

Cuestionan las recientes disposiciones administrativas, según las cuales no se realizarán pagos de adquisiciones que no cuenten con previsión presupuestaria previa y aseguran que ello impide financiar muchos tratamientos urgentes. Apuntan al Estado por no prever el pago de obligaciones derivadas de licitaciones públicas no reguladas y aquellas que surgen de decisiones judiciales.

Rocío Figueroa, representante del gremio, informó que la deuda total de 775 millones de dólares. “Nunca se llegó a este monto”, dijo y precisó que solo en materia de amparos judiciales la deuda asciende a 130 millones de dólares. Recordó que en enero se concretó una última reunión con representantes del Ministerio de Economía que se comprometieron a un pago mensual, pero ello no se cumplió en la totalidad.

Los gremios advierten que el “resultado inevitable” de estas medidas son: licitaciones que quedan desiertas, empresas que dejan de presentarse y tratamientos que corren el riesgo de quedar interrumpidos. Expresan de igual manera que sin condiciones mínimas de pago, el sistema de provisión de medicamentos se vuelve inviable y exigen “una solución definitiva al financiamiento que permita seguir proveyendo los tratamientos adecuados a los pacientes”.

El comunicado está firmado por la Cámara Paraguaya de Compañías de Investigación Farmacéutica (Capacinfar), la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), la Cámara de Distribuidores de Productos Farmaceuticos y afines del Paraguay (Cadisfarma del Paraguay) y la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico In Vitro (Capaidi).

Mecanismo de cesión de deudas

En una reciente visita al Congreso, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, informó que en días más presentará un plan de sesión de deuda para cancelar compromisos pendientes principalmente con constructoras y farmacéuticas, descartando así la posibilidad de flexibilizar nuevamente el tope fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Explicó que esta modalidad estará apoyada por una ley aprobada en el Congreso.

Sobre este punto, Figueroa dijo que no fueron informados de forma oficial de cuánto sería el monto, pero señaló que esta cesión no involucra las deudas por amparos judiciales. “No tenemos previsibilidad de cómo ni cuándo ni cuándo se va a pagar”, dijo.