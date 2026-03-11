Video: Kemper trató de “maricón” a Filizzola durante sesión del Senado

Durante la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Senadores, los legisladores debatían sobre el conflicto en Medio Oriente entre el bloque conformado por Israel y Estados Unidos frente a Irán.

En ese contexto, el senador cartista Patrick Kemper tomó la palabra para referirse al escenario internacional y cuestionó a algunos de sus colegas legisladores que —según afirmó— defienden a grupos islámicos extremos que, a su criterio, socavan los derechos de las mujeres.

El legislador sostuvo que resulta contradictorio que algunos parlamentarios respalden esas posturas mientras en Paraguay acompañan reivindicaciones de colectivos feministas.

Incluso, refirió que es “asqueroso” este contradictoria actuar de sus colegas a los que hizo alusión, aunque no dio nombres.

El cruce con Filizzola

En medio de su intervención, Kemper interrumpió su alocución y se dirigió directamente al senador Rafael Filizzola (PDP), quien supuestamente lo habría tratado de “burro”, según indicó el propio legislador.

“Vos me decís burro. Vení decime acá, maricón. Vení decime acá, te voy a buscar también”, expresó dirigiéndose al legislador opositor en tono amenazante.

El incidente generó tensión en la sala durante el desarrollo del debate. El presidente de la Cámara, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), tuvo que intervenir ante el suceso y pedir respeto entre colegas.

Cartismo, aliado de Israel

El senador Kemper, ex-Hagamos, forma parte actualmente del movimiento Honor Colorado, sector del Partido Colorado liderado por el expresidente Horacio Cartes.

El exmandatario mantiene vínculos políticos y diplomáticos cercanos con el Estado de Israel.

Inclusive, el Gobierno del presidente cartista Santiago Peña es uno de los pocos que defiende las acciones bélicas emprendidas por el país hebreo en el Medio Oriente.