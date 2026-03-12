Una vez más, el cartismo usa a niños en proselitismo: “Gracias, Camilo”

El cartismo acumula un manoseo más a la niñez en su afán de posicionar la figura de un candidato de turno, en este caso Camilo Pérez; ocurrió en el pasado y seguirá ocurriendo, pues las autoridades que deben defender a los niños prefieren no accionar.

En esta ocasión, “punteros” del barrio Republicano de Asunción y el propio “profesor de fútbol” de la escuela Sport Cañón grabaron la entrega de chalecos colorados con la inscripción “Camilo Pérez, intendente” y pelotas a los niños del barrio.

La entrega de la “indumentaria deportiva” se hizo en la tarde del 11 de marzo en la cancha del Sport Cañón, ubicada en la calle 42ª Proyectada casi Capitán Figari del barrio Republicano, de la capital.

Lea más: Video: graban a alumnos para que agradezcan a Peña por compra de pupitres chinos

“Vinimos a entregar los chalecos para los niños de Sport Cañón y para agradecer al señor Camilo Pérez”, se escucha en la grabación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se ve perfectamente que el profesor da las gracias y de manera deleznable obliga a los niños a decir en coro “Gracias, Camilo”.

Lea más: Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

En el video también se observa que los menores entusiasmados querían recibir la indumentaria y en el fondo el que entrega les dice “esperen un ratito, eso es simbólico”; es decir, fue para la grabación nada más.

Conducta similar se dio en Luque

Esta no es la primera vez que los cartistas utilizan las necesidades de los niños para hacer proselitismo. En Luque, el candidato a la Intendencia, el actual diputado Diego Candia (ANR-HC) también utilizó una feria escolar para “figuretear”.

En tanto que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) también filmó a los niños de una escuela de Caaguazú agradeciendo al presidente Santiago Peña por la entrega de los pupitres donados por Itaipú, a los que se conoce como “pupitres chinos”.

El deleznable hecho no llamó la atención de ninguna autoridad que debe velar por los derechos de los niños. De hecho, cuando el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, fue consultado, les restó importancia y no tomó medidas.

A nadie le ha importado la vulneración del Código de la Niñez y la oprobiosa falta de ética que llevan adelante los candidatos cartistas en su afán de posicionar su figura a costa de los niños.

Lo que dice el Código de la Niñez

La Ley 1680/2001 en su artículo 29 indica lo siguiente: “Prohíbe estrictamente la publicación, a través de medios de comunicación o plataformas digitales, de nombres, imágenes, audios o datos que permitan identificar a niños o adolescentes que sean víctimas o supuestos autores de hechos punibles, garantizando así su privacidad e integridad”.

La norma exceptúa de esta prohibición casos de niños extraviados o víctimas de secuestro, siempre que cuenten con autorización de sus padres o una orden judicial.

Sin embargo, en los actos políticos, la figura de los niños es constantemente vulnerada, sin que nadie los defienda.