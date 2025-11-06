Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

El pasado lunes, el diputado Diego Candia junto al concejal Baeza, quien ahora busca su rekutu, participaron como “jurados” de la Expo Feria Pedagógica 2025 de la Escuela Básica Nº 3830 “Leandro Diego Sánchez Grinstein” y el Centro Educativo Nº 9 de Luque.

Lea más: Diputado cartista hace proselitismo con obras municipales

La presencia de ambos cartistas ya generó molestia entre varios padres, quienes cuestionaron a las autoridades de dicha institución por invitarlos. Sin embargo, la publicación de las fotografías de los niños en las redes sociales del candidato causó indignación entre los padres, quienes indicaron que presentarán su queja ante el Ministerio de Educación.

“Una cosa es ir como autoridad, otra muy diferente que publique a los niños sin autorización de los padres y autoridades del MEC, exponiendo en sus redes como candidato al 2026”, indicó uno de los padres que, para evitar represalias hacia su hijo, pidió el anonimato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cuñada del diputado representante del JEM es “asesora” de Erico Galeano

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado, además, aparece en las actividades municipales oficiales y altos directivos de la Intendencia exigen a los funcionarios que “posteen” en sus redes y compartan en sus estados los videos promocionales.

Los padres cuestionaron a Candia, quien es representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y salvó recientemente al juez y fiscala que liberaron a sicarios a pedido del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC).

Candia lanzó su candidatura tras no “prender la figura” del concejal Arnaldo Baeza, quien era el candidato inicial del equipo del intendente.