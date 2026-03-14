Candidatos de Asunción intensifican campaña

El senador Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana), precandidato a la Intendencia de Asunción, días atrás visitó junto a vecinos una obra realizada durante su gestión municipal, el puente que une Cateura, Bañado Sur y Yukyty.

En el encuentro recordaron que anteriormente el cruce se realizaba a través de un precario puente colgante de madera, que representaba un riesgo para los pobladores. Con la obra ejecutada en su administración se logró una solución definitiva y hoy los vecinos cuentan con un acceso seguro, dijeron.

Centurión promete inversión en calles

Por su parte, el candidato de Colorado Añetete a la Intendencia de Asunción, el diputado Dani Centurión, hace campaña recorriendo diversos barrios.

“Mi compromiso es claro: en los primeros 90 días iniciaremos la solución integral de los primeros 10 km de calles y avenidas. La inversión de 700.000 dólares será para insumos de mezcla asfáltica; las obras se realizarán con personal y maquinaria de la Municipalidad, en coordinación con ESSAP, para garantizar una solución duradera”, dijo en sus redes.

Pérez recorre con Latorre

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, participó hoy de una caminata política en la Seccional 32 de la capital acompañando al precandidato a la Intendencia de Asunción Camilo Pérez.

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“Camilo Pérez quiere recorrer los barrios, quiere tocar la puerta de tu casa, quiere escucharte, quiere conocer tus anhelos, tus inquietudes, quiere saber cómo puede mejorar tu barrio y tu ciudad”, afirmó Latorre.

Generaciones endeudadas

Por otra parte, la candidata única de la oposición, la exministra de la vivienda Soledad Núñez, participó en el programa No Tiene Nombre de ABC TV.

“Las nuevas generaciones ya fueron endeudadas”, indicó Núñez

Dijo que la situación actual de la ciudad es un reflejo de la mala administración y cuestionó que el intendente actual, Luis Bello (ANR), no esté cumpliendo con los compromisos asumidos, sobre todo aquellos relacionados con obras.