Bachi “convoca” a Baruja para blanquear escándalo sobre Chaqueñito

Bachi Núñez anunció la convocatoria al ministro Baruja a Radio Ñandutí. Dijo que ya habló con el secretario de Estado y que este “amablemente” accedió a visitar el Congreso antes de la sesión ordinaria. El cartismo busca así evitar que avance un proyecto de interpelación o una convocatoria impulsada por la oposición y la disidencia.

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“Conversé también con el ministro Juan Carlos Baruja que accedió amablemente para estar presente y tener entonces del propio ministro todo el proceso de adjudicación”, dijo Núñez a la emisora.

Cuestionado sobre el escándalo, Bachi intentó justificar la adjudicación de varios departamentos a un senador cartista, a dos parientes de una senadora cartista y al secretario privado del titular de la cartera.

“En este caso no estábamos hablando de viviendas sociales donde el 95% capitaliza el Estado y ese 5% es el que paga el ciudadano beneficiado ya sea con trabajo o un aporte económico. En este caso es 100% que va a pagar el beneficiario y si es que no paga en estos 30 años, 30 o 20, no me acuerdo, entonces se le saca nuevamente la vivienda o el departamento”, justificó.

Bachi agregó que también conversó con miembros de la Mesa Directiva, líderes y vicelíderes para que estén presentes así como a los senadores que estén interesados. Añadió que la convocatoria incluso sería televisada por Senado TV y su canal de Youtube.

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El edificio Las Residentas I, en la ciudad de Luque, forma parte del programa de “Viviendas Económicas” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Esta mañana, el ministro Juan Carlos Baruja confirmó que no solo Javier “Chaqueñito” Vera fue beneficiado con ese programa social, sino que también obtuvieron la vivienda su propio secretario privado dentro del MUVH, además del “neposobrino” y hasta el hermano de la senadora Zenaida Delgado.

En total, 12 personas fueron adjudicadas para los departamentos del edificio Las Residentas I, que fue construido y vendido por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El ministro Juan Carlos Baruja aseguró que “todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos legales” y sostuvo que tiene documentos para comprobarlo. Además, confirmó las identidades de otros “amigos del poder” que aparecen en la lista: