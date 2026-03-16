¿Un edificio para los amigos del poder? Baruja confirmó que más cercanos al Gobierno fueron beneficiados

En total, 12 personas fueron adjudicadas para los departamentos del edificio Las Residentas I, que fue construido y vendido por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El ministro Juan Carlos Baruja aseguró que “todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos legales” y sostuvo que tiene documentos para comprobarlo. Además, confirmó las identidades de otros “amigos del poder” que aparecen en la lista:

Jorge Daniel Coscia, secretario privado de Juan Carlos Baruja

Venancio Emilio Delgado, hermano de Zenaida Delgado

Alejandro Guzmán Delgado, sobrino de Zenaida Delgado

No es la primera vez que estos nombres aparecen de manera pública, Coscia Lugo ya estuvo en el foco del escándalo debido a que una camioneta que estaba a su cargo fue vista en un torneo deportivo en Lambaré. Según los últimos datos, sería comisionado desde el Ministerio de Agricultura y su remuneración total de G. 12.162.591. En la planilla oficial de salarios de diciembre del 2026 figura como bachiller.

Lea más: El MUVH se convirtió en un nido de comisionados con jugosos salarios

Por su parte, Alejandro Guzmán Delgado, fue uno de los “nepobabies” que ingresaron al Congreso con este Gobierno. En el 2024, su salario rondaba los G. 5.000.000 como jefe de despacho de su tía, la seandora tránsfuga Zenaida Delgado. Sin embargo, en la planilla de enero su remuneración ya supera los G. 12 millones al mes.

Lea más: Zenaida Delgado acomodó en Cámara de Senadores a gente de su entorno

Baruja defendió adjudicaciones

Con respecto a los vínculos y cercanía con el Gobierno, Baruja aseguró que ellos vienen promocionando en las distintas instituciones públicas estos programas dirigidos a la clase media y tienen varios funcionarios del MUVH que ya adquirieron sus viviendas gracias a programas anteriores.

“Por lo tanto, la mención de este funcionario que está en el Gabinete del MUVH, trabajando dentro del ministerio, no es un caso único, sino que tenemos muchísimos funcionarios y de hecho es lo que buscamos”, señaló en radio Monumental, que fue el medio que reveló la lista de beneficiarios adjudicados. En una entrevista brindada esta mañana, el ministro de Vivienda aseveró que Coscia se postuló y cumplió con todos los requisitos previstos por la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las 12 adjudicaciones están de acuerdo a nuestra normativa y son legales, para nosotros está claro y estamos abiertos a demostrar ante las instancias correspondientes”, insistió.

Lea más: Bachi defiende a “Chaqueñito” por vivienda del MUVH: “Por haber vendido asadito en el pasado, ¿ahora no tiene derecho?”

Modificaron las condiciones, pero no lo difundieron

Baruja reiteró que unos meses después de haber lanzado el programa él emitió una resolución para modificar las condiciones y ampliaron el nivel de ingresos requeridos. Admitió que no difundieron masivamente ese cambio y alegó que sí informaron a todos los interesados que realizaron consultas ante la institución. Ese dato ni siquiera está disponible en la web, donde aparece que el nivel máximo requerido es de siete salarios mínimos.

“Las personas siempre consultan, llaman, preguntan... y ahí reciben la información correspondiente”, sostuvo. Ante la consulta del porqué no hicieron la habitual comunicación masiva de esos cambios, a través de redes y medios de prensa, volvió a sostener que las personas que interesadas en este tipo de proyectos, se contactan con el MUVH siempre.

Lea más: Piden hoy la expulsión de Chaqueñito por tráfico de influencias en el MUVH

¿Chaqueñito podría perder el departamento?

En otro momento, confirmó que en caso de incumplir lo que está en el contrato firmado por cada beneficiario, pueden perder el departamento y el MUVH lo recupera para volver a publicar un proceso de postulación y readjudicación.

Esta información cobra relevancia debido a que el viernes pasado el propio senador “Chaqueñito” respondió que aún no ocupa la vivienda, y que un sobrino suyo la ocupará hasta junio, ya que hasta ese mes tiene un contrato con una vivienda arrendada en el barrio Sajonia de Asunción. La resolución del ministerio establece como condición la ocupación de la persona adjudicada tras ser beneficiado con la vivienda.

Como excusa, el parlamentario cartista explicó que la vivienda que le otorgó el MUVH no está amoblada, por lo que debe primero adquirir los muebles para poder ocuparla.