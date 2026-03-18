Cartistas evalúan nueva “reculada” en sacarle Hambre Cero a dos gobernadores

El diputado cartista José Rodriguez (ANR, HC) dijo a ABC TV que primero van a leer la exposición de motivos del senador proyectista Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) de quitar el control del programa “Hambre Cero” a la Gobernación de Concepción. Sostuvo que posteriormente van a definir una postura para el tratamiento en el plenario.

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Rodríguez no hizo mención a que el pedido de quitar el control del mismo programa al gobernador de Alto Paraná, “Landy” Torres, fue una propuesta de la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) y que supuestamente esto obedeció a que el jefe departamental no apoya a los precandidatos a intendentes y concejales impuestos por el clan Zacarías Irún.

Según mencionó Rodríguez, el Senado aún no remitió la iniciativa rechazada por los jefes departamentales, quienes defienden la administración de la alimentación escolar.

Esto se suma a que este miércoles, el titular del Consejo de Gobernadores, César Sosa (ANR, HC), jefe departamental de Guairá, anunció que de sancionarse en el Congreso el plan, el mandatario Santiago Peña vetará el proyecto de ley.

Rodríguez tampoco hizo mención a que la Gobernación de Central, administrada por Ricardo Estigarribia (PLRA), y de Presidente Hayes, administrada por Bernardo Zárate (ANR), quien supuestamente tiene conflictos con el equipo del senador Basilio Núñez, no manejan este fondo desde hace años.

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Querían pasarlo al MDS, ahora no tanto

“Nuestra idea, cuando explotó todo este tema mediático de la gobernadora Concepción (el fastuoso 15 años de su hija), era pasar el programa al Ministerio de Desarrollo Social. Porque tiene mejor capacidad, es un ministerio enorme, trabaja directamente con la Contraloría, con el Ministerio de Economía. Centralizar todo. Pero hay diputados que priman el criterio de la descentralización. Entonces, vamos a analizar”, sostuvo.

“Tenemos que leer cuáles son las exposiciones y motivos del porqué les incluyó a Concepción y a Alto Paraná”, dijo Rodríguez.

“Algunos diputados manifiestan que sus gobernadores están haciendo un excelente trabajo. Algunos dicen que tienen argumentos en contra. O sea, hay gente que no está trabajando bien”, dijo.

“Entonces, no podemos mezclar esto con una cuestión política y, por sobre todo, el Plan Hambre Cero tiene que seguir adelante y tenemos que fortalecer para que todos los niños puedan seguir alimentándose en las escuelas”, aseveró.