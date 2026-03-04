Senado quita “Hambre Cero” a gobernadora de Concepción tras lujoso 15 años

Tras varias horas de debate, el pleno de la Cámara Alta resolvió quitar el control del programa Hambre Cero a la gobernación de Concepción, a cargo de Liz Meza (ANR, HC). La propuesta fue introducida sobre tablas por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y se incluyó a la gobernación de Alto Paraná, a cargo de César “Landy” Torres (ANR, HC) a pedido de la senadora Lizarella Valiente (ANR; HC).

Se trata de una reprogramación que regirá desde este mismo periodo, indicaron los oficialistas.

Respecto a la gobernadora Meza, los cartistas repudiaron la ostentación de la fiesta de 15 años de su hija mientras que los opositores directamente acusaron a la jefa departamental de usar los fondos del programa social para enriquecerse ilícitamente.

Así también, exigieron que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público intervengan dicha gobernación tal como lo hicieron en la Municipalidad de Ciudad del Este, entonces a cargo del imputado Miguel Prieto (Yo Creo).

En cuanto a la represalia contra el gobernador de Alto Paraná, no hubo mucho debate ni explicaciones al pedido de la senadora Valiente. Todo apunta a que se trata de un castigo porque Torres tiene a sus propios candidatos ignorando a los aspirantes a intendentes oficiales de Honor Colorado en la capital departamental, Ciudad del Este.

Agotado el debate, los senadores votaron a mano alzada y el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez (ANR, HC), declaró que ambos casos fueron aprobados por unanimidad y remitidos a la Cámara de Diputados.

Itapúa, en la mira

Por otra parte, el senador libero-cartista Dionisio Amarilla, candidato a presidente del PLRA por el movimiento Diálogo Azul, dijo que también exigía retirarle los fondos de “Hambre Cero” al gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), por supuestas irregularidades pero principalmente por ser candidato a miembro del Directorio del PLRA por el movimiento “Nuevo Liberalismo”.

El senador Núñez indicó que estaba a favor de tocar el punto la semana entrante, debido a supuestas transferencias de fondos por parte del gobernador liberal a su hermano, el diputado Carlos Pereira (PLRA), candidato a intendente de Encarnación.

Durante el debate, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) acusó a los concepcioneros de votar mal a cualquier “cachivache” ya que el candidato a gobernador liberal perdió en 2023 por solo 17 votos.

Rubén Velázquez (Yo Creo) dijo que los opositores presumen que la fiesta de la hija de la gobernadora se financió con Hambre Cero y pidió que la Contraloría y la Fiscalía intervenga esta administración así como en Ciudad del Este, para destituir a Miguel Prieto.

Peña tiene los sobres del poder

Salyn Buzarquis (PLRA) dijo que esta ostentación fue una vergüenza y Éver Villalba (PLRA) dijo que el presidente de la República Santiago Peña no puede llamar la atención a sus colaboradores porque él arrastra el caso de los “sobres del poder”.

Mario Varela (ANR) repudió que en una de las zonas más pobres del país se haga esta ostentación. “Disneylandia en pleno Concepción”, dijo.

A su turno Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) acusó al ministro del Interior Enrique Riera de proporcionar policías para el 15 años y al titular de la DNIT Oscar Orué de supuestamente haber liberado los camiones con decorados para la fiesta después de una llamada de la gobernadora.