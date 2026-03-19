Pérez retorna el lunes tras neumonía y contrincantes acusan de sostener mismo sistema corrupto

Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Lista 2 del movimiento Honor Colorado (ANR), anunció que evoluciona favorablemente tras el cuadro de neumonía que lo mantuvo en reposo en los últimos días.

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Pérez competirá el 7 de junio en las internas coloradas municipales con el diputado Dani Centurión (Colorado Añetete) y el senador Arnaldo Samaniego (Causa Republicana). Quien gane deberá enfrentar a la candidata única de la oposición Soledad Núñez (Alianza) el 4 de octubre.

Pérez, al ser consultado sobre una posible unidad entre los dos disidentes, dijo que su equipo mantiene el enfoque en el trabajo propio. “No vamos a mirar al costado”, subrayó. Dijo incluso que este escenario “no va a influir en nuestro trabajo” , independientemente de cómo se configuren sus adversarios.

Candidato impuesto para la corrupción, dice Dani

Por su parte Dani Centurión (Colorado Añetete) dejó pocas posibilidades a una unidad con Arnaldo Samaniego y desde sus redes apuntó contra Pérez. Sostuvo que detrás de un candidato impuesto no hay cambio, hay un sistema corrupto que se quiere sostener.

Centurión afirmó que detrás de la candidatura de Camilo Pérez está sostener el mismo sistema que hoy refleja el gobierno central con Santiago Peña en la presidencia de la República.

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“¿Qué refleja el gobierno central? Negocios para los amigos. Uno mira los negocios que se hacen en IPS, todos los días saltan denuncias de manejo irregular, denuncias de corrupción, un sistema divorciado de las necesidades de la gente“, aseveró.

Sostuvo que el cartismo quiere “los cargos para hacerse rico rápidamente, porque eso es lo que nos están mostrando hoy desde el gobierno central y ese mismo esquema, ese mismo sistema a través de una imposición es lo que pretenden llevar a la municipalidad de Asunción”.

Arnaldo se jaca de equipo, sin nombres

Por su parte el senador Arnaldo Samaniego, ex intendente que busca el rekutú, se reunió con dirigentes colorados y en la seccional N° 24

Sostuvo que su carta de presentación es clara, “cuando nos tocó estar, dejamos obras históricas y salimos sin denuncias por la puerta grande. ​¡En este equipo no hay lugar para la improvisación, solo para el trabajo!“, afirmó.

Respecto a las administraciones anteriores, dijo que existen obras inconclusas por falta gestión, falta de planificación y de responsabilidad.

“Lo que Asunción necesita es un gran DT, que tenga el mejor equipo, que vayan a trabajar en algo que ya conocen, que no improvisen y que traigan los resultados lo antes posible”, dijo.

Aunque se desconoce a los miembros de su equipo, dijo que formó un grupo que tiene experiencia, que no va a improvisar y que ya tuvo una gestión probada “sin corrupción, sin procesos judiciales, el equipo dejó plata depositada en los bancos y tuvo obras como ninguna otra administración en la era democrática”, se jactó de su gestión pasada.