Usan bienes y servicios municipales en campaña de Camilo Pérez, denuncian

La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) denunció este miércoles que durante la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), el oficialismo estaría recurriendo al uso indebido de recursos municipales en favor del candidato oficialista a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista).

La denuncia la hizo luego de la fallida sesión de la Junta Municipal, que quedó sin quorum. Rolón detalló que servicios básicos de salud y limpieza son desviados para favorecer al oficialismo.

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Según la edil, estas prestaciones se ofrecen selectivamente, como una moneda de cambio para conseguir votos, cuando los recursos municipales pertenecen a toda la ciudadanía, sin ninguna distinción de partido.

La legisladora municipal criticó la desigualdad en la respuesta a los pedidos de mejoras barriales. Denunció que mientras se prioriza al oficialismo, los reclamos que ella gestiona son ignorados. Esta falta de atención afecta a vecinos que esperan soluciones a problemas urgentes en sus zonas.

Denuncias de arreo

La denuncia de la concejala coincide con testimonios de funcionarios que denuncian presiones para asistir a mítines del oficialismo bajo amenazas. Esta práctica tradicional se habría acelerado para nutrir de concurrencia a la campaña cartista con miras a los comicios internos, programados para el 7 de junio. La asistencia forzosa a estos encuentros genera un clima de temor y precariedad laboral.

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La denuncia incluye la participación de altos mandos municipales en eventos en horario laboral. Directores con salarios millonarios, algunos de los cuales son candidatos a concejales, operan activamente a favor del oficialismo.

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Entre los señalados figuran responsables de áreas críticas, como Servicios Urbanos, donde jefes asistieron a actos en horario laboral, mientras la ciudad enfrenta una crisis de basura. Ante los cuestionamientos, algunos de ellos alegaron haber solicitado vacaciones para participar.

En la Dirección de Vialidad también se reportó el arreo de funcionarios a actos de campaña del concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), quien busca el “rekutu” y quien además es concuñado del director, Nicolás Duarte.

Insistirá en interpelación

Rolón señaló que, pese a haber quedado sin quorum la sesión de este miércoles, insistirá en un pedido de interpelación al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), para que responda a este y otros cuestionamientos sobre su gestión.