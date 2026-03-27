Intentando evitar prematuro quiebre, Arnaldo pide a Nenecho renunciar a su candidatura

Esta mañana, a través de un comunicado público la dirigencia de Capital de Colorado Añeteté, que apenas el miércoles pasado hizo descabalgar a su candidato, el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) para apoyar a Arnaldo Samaniego, le exigió a éste la cabeza de su apoderado Juan Villalba y su jefe de campaña Iván Arevalo, que aparecieron abrazados al cuestionado exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que pese a sus nefastos antecedentes se candidata de vuelta a la concejalía.

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Samaniego, a través de un comunicado expresó una posición tibia, ya que ni siquiera reprendió a los representantes de su equipo político por reunirse con alguien tan quemado como “Nenecho”.

“Solicito respetuosamente al ex intendente de Asunción y correligionario Óscar Rodríguez que considere renunciar a su candidatura a concejal municipal hasta tanto se resuelvan los casos judiciales pendientes que motivaron su renuncia al cargo del Ejecutivo Municipal”, señala la parte medular del escueto comunicado de Samaniego.

Cuestionada administración

Nenecho, que se vio forzado a renunciar a la intendencia antes de ser echado por la Cámara de Diputados por vía de la intervención, tras un lapidario informe final donde se constataron graves irregularidades, entre las que destaca el presunto desvío de unos G. 500.000 millones de bonos que debían ser usados en obras.

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A esto hay que sumarle que Nenecho está pendiente de juicio oral y público por el caso “Detergentes de oro”, correspondiente a su primer periodo como intendente, por el supuesto desvío de fondos en pandemia de Covid.

“Este planteamiento responde a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana y preservar la credibilidad de nuestro Partido Colorado”, concluye el comunicado, sin un mínimo reproche su apoderado y su jefe de campaña, que aparecieron abrazados a Nenecho.