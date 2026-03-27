Primer roce Añeteté con Arnaldo: Piden la cabeza del jefe de campaña por reunirse con Nenecho

No tardó ni dos días en cumplirse la advertencia de que sería el primero en reclamarle si ve que se desvía del camino que pactaron, que le hizo el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) a Arnaldo Samaniego el pasado miércoles 25, en el acto en el que Colorado Añeteté anunció el retiro de la precandidatura a la intendencia de Asunción y apoyar al “Tractor amarillo”.

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“Si percibimos que hay un mal manejo administrativo, yo voy a ser el primero que te voy a reclamar, Arnaldo, privadamente y de manera pública", le advirtió Centurión al momento de bajar su candidatura para enfrentar unidos a la candidatura del oficialista Camilo Pérez (ANR, cartista).

“El Comando de Capital del movimiento Colorado Añetete expresa su más enérgico rechazo a la reunión sostenida entre el apoderado Juan Villalba y el jefe de campaña Iván Arévalo (de Arnaldo Samaniego) con integrantes de la lista para la Junta Municipal y el exintendente Nenecho Rodríguez", comienza reprochando el movimiento aliado.

Los mismos hacen alusión a una reunión en la que se ve abrazados a Villalba y Arévalo con Nenecho, así como a otros integrantes del equipo de Arnaldo, entre ellos los candidatos a concejales José Plate, Rodrigo Paredes y Jesús Lara.

Estos enfatizan que esta reunión “representa una flagrante violación a los principios éticos y valores de transparencia que caracterizan a nuestro movimiento”, ya que incluso en el citado acto de unidad, le ratificaron a Samaniego que no pretendían renunciar a la crítica lamentable gestión del exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, con procesos penales pendientes y que renunció antes de ser echado en base a un fulminante informe tras un proceso de intervención.

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“Exigimos explicaciones claras y contundentes sobre este hecho y reafirmamos que no toleraremos desvíos ni componendas que empañen nuestra lucha por una política más limpia y al servicio de la ciudadanía”, insiste el Comando Capital de Añeteté en otra parte de su comunicado.

Sin embargo, la exigencia más fuerte a Samaniego fue la de la cabeza de Villalba y Arévalo, quienes consideran no pueden seguir encabezando la campaña mostrándose cercanos a un averiado como Nenecho.

“Para poder proseguir con las conversaciones y mantener la confianza de nuestros afiliados y simpatizantes, solicitamos la destitución inmediata del apoderado Juan Villalba y el jefe de campaña Iván Arévalo”, finaliza diciendo el comunicado.

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Lo más llamativo de la foto es que a uno de los que se ve más acaramelado con Nenecho es Juan Villalba, que fue su mediático director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero cuya relación no terminó bien, ya que terminaron hablando pestes y culebras uno del otro.