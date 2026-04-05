Intendente “anti halloween” busca su reelección y anuncia “brillar sin cesar”

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR-HC), más conocido como “anti halloween” apunta al rekutú en el cargo pese a que su gestión fue denunciada desde el primer momento por la falta de transparencia.

Incluso la Junta Municipal solicitó la intervención municipal, pero el corporativismo cartista y sus aliados en la Cámara de Diputados archivó el caso en el 2023.

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También la Contraloría General de la República intentó en varias ocasiones realizar auditorias a la Municipalidad de Caapucú, pero el jefe comunal siempre se escondió para no entregar los documentos.

Fue denunciado por los auditores y también por algunos concejales, por lo cual, la justicia tuvo que ordenar la entrega de documentos, pero Gustavo Penayo desacató la orden y llamativamente sigue sin ser procesado.

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Dinero para proselitismo

El intendente Penayo presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) su declaración jurada en donde indica que posee G. 100 millones de sus ahorros para hacer proselitismo rumbo a su carrera por la reelección.

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El cartista no declaró movilidad, préstamos, donaciones o contribuciones de terceros. Sin embargo en las redes sociales se lo ve utilizando la ejecución de obras con recursos de los contribuyentes para hacer proselitismo en donde promete “brillar sin cesar”.

Además de las obras municipales, Gustavo Penayo utiliza los recursos estatales para buscar posicionar su figura rumbo a su reelección municipal, como por ejemplo, la entrega de ambulancias con recursos de la Itaipú Binacional que hizo el gobierno a varios distritos del departamento de Paraguarí en donde junto a la gobernadora cartista Norma Zárate llegaron en caravana.

También las viviendas sociales que ejecuta el Ministerio de Urbanismo en el marco del proyecto “Che Róga Porã” en Caapucú son utilizadas para hacer proselitismo por Penayo.